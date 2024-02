[Vidéo] Des préparatifs seraient en cours pour une expulsion massive de Gaza vers le Sinaï égyptien (Mondoweiss)

Des préparatifs seraient en cours pour une expulsion massive de Gaza vers le Sinaï égyptien

Mondoweiss, 15.02.24

Après plus de quatre mois d'attaques israéliennes impitoyables sur Gaza, l'enclave assiégée, qui abrite plus de 2 millions de personnes, a été décimée. Plus de la moitié de sa population a été entassée à Rafah, la ville la plus méridionale de Gaza, après qu'Israël a fait de ce secteur une "zone de sécurité".

Cependant, Israël a depuis annoncé son intention de procéder à une invasion terrestre de la ville, ce qui mettra en danger la vie de centaines de milliers de familles. "Nous nous battrons jusqu'à la victoire complète et cela inclut une action puissante à Rafah après avoir permis à la population civile de quitter les zones de combat", a déclaré le premier ministre israélien sur X. À la lumière de l'opération imminente, l'Égypte se préparerait à expulser la population de Rafah. Le groupe de défense des droits Sinai Foundation for Human Rights (SFUR) a rapporté que des travaux sont actuellement en cours pour créer une zone de sécurité avec Gaza, qui servirait de zone tampon pour accueillir les réfugiés palestiniens s'ils sont forcés de quitter l'enclave assiégée. Citant des entrepreneurs locaux, la SFUR indique que l'objectif est de créer dans la péninsule du Sinaï une zone entourée de murs de sept mètres de haut, qui sera pavée sur les maisons détruites des groupes indigènes de la région. Citant des entrepreneurs locaux, la SFUR indique que l'objectif est de créer dans la péninsule du Sinaï une zone entourée de murs de sept mètres de haut, qui sera pavée sur les maisons détruites des groupes indigènes de la région. Le rapport, que Mondowiess n'a pas vérifié de manière indépendante, indique que la construction ne prendra pas plus de dix jours. Depuis le mois d'octobre, Israël a proposé divers plans pour pousser les résidents palestiniens de Gaza vers l'Égypte, mais le Caire les a rejetés. "Rafah se trouve juste à la frontière avec l'Égypte. Les Égyptiens considèrent qu'il s'agit d'une atteinte majeure à leur sécurité nationale et, en fin de compte, la question est de savoir où iront ces 1,3 à 1,4 million de personnes". Hafsa Halawa, spécialiste du Moyen-Orient, a déclaré à Al Jazeera. "Le reste de la bande de Gaza est effectivement inhabitable, il n'y a pas de services, nous entendons parler de famine depuis des mois maintenant, et nous en sommes maintenant au stade où le gouvernement israélien met en œuvre ce qu'il a promis la première semaine après les attaques du 7 octobre, à savoir aplatir la bande de Gaza.

Les habitants fuient Rafah en raison de l'intensification des raids aériens israéliens, de la menace d'une invasion terrestre israélienne et aussi parce qu'ils luttent pour survivre dans cette ville surpeuplée du sud de la bande de Gaza, selon la dernière mise à jour de l'agence humanitaire des Nations unies (OCHA). Fabrizio Carboni, directeur du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) pour le Moyen-Orient, a déclaré dans un communiqué : "Dans la perspective d'une opération militaire à Rafah, ville densément peuplée, nous renouvelons notre appel aux parties au conflit, et à tous ceux qui ont une influence sur elles, pour qu'elles épargnent et protègent les vies et les infrastructures civiles", a déclaré Fabrizio Carboni, directeur du Comité international de la Croix-Rouge pour le Moyen-Orient. "En vertu du droit international humanitaire, les parties au conflit doivent veiller à ce que les produits de première nécessité soient fournis à la population civile et à ce que les mesures de sauvegarde nécessaires à la préservation de la vie soient prises. Il est urgent d'en faire plus maintenant. D'innombrables vies sont en jeu", a poursuivi M. Carboni.

De même, l'Institut Lemkin pour la prévention des génocides a déclaré que les États-Unis "doivent prendre des mesures immédiates pour empêcher de nouvelles destructions, pertes de vies humaines et déplacements à Gaza et en Cisjordanie". "Aucune des tactiques de l'administration Biden pour nier le génocide et éviter de rendre des comptes ne résistera à l'épreuve du temps. Le président Biden et les principaux responsables de l'administration sont sur la bonne voie pour que l'on se souvienne d'eux comme les principaux facilitateurs de l'un des pires génocides du XXIe siècle", a déclaré le groupe dans un communiqué. Rik Peeperkorn, représentant de l'OMS pour Gaza et la Cisjordanie occupée, déclare qu'une offensive militaire israélienne totale contre Rafah non seulement "aggraverait la catastrophe humanitaire au-delà de toute imagination", mais "rapprocherait le système de santé du bord de l'effondrement".