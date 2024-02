[Vidéo] Le fondateur de Blackwater, Erik Prince, appelle les États-Unis à coloniser l'Afrique et l'Amérique latine (The Intercept)

Erik Prince appelle les États-Unis à coloniser l'Afrique et l'Amérique latine

Article originel : Erik Prince Calls for U.S. to Colonize Africa and Latin America

Par John Shwarz

The Intercept, 10.02.24



Qu'est-ce qui pourrait mal tourner ?

Erik Prince s'exprime lors de la Conservative Political Action Conference, le 4 mars 2023, au National Harbor à Oxon Hill, dans le Maryland. Photo : Alex Brandon/AP

Erik Prince a eu de nombreux rôles au cours de ses 54 années sur Terre : le riche héritier d'une entreprise de fournitures automobiles, un Navy SEAL, le fondateur de la société de mercenaires Blackwater, qui a perpétré un célèbre massacre en plein Bagdad en 2007, le frère de Betsy DeVos, la secrétaire à l'éducation de Donald Trump, un conseiller de l'ombre de Trump et le plaignant d'un procès contre The Intercept. En novembre dernier, M. Prince a lancé un podcast intitulé "Off Leash", dont le texte promotionnel indique qu'il "apporte une perspective unique et inestimable au monde d'aujourd'hui, de plus en plus volatile". Lors d'un épisode diffusé mardi dernier, son point de vue unique et inestimable s'est avéré être que les États-Unis devraient "remettre leur chapeau impérial", prendre le contrôle et diriger directement de vastes étendues du globe.

Voici les paroles exactes de M. Prince : Si tant de pays dans le monde sont incapables de se gouverner eux-mêmes, il est temps pour nous de remettre notre chapeau impérial et de dire que nous allons gouverner ces pays... parce que ça suffit, nous en avons assez d'être envahis. ... On peut dire la même chose de presque toute l'Afrique, ils sont incapables de se gouverner eux-mêmes.

Mark Serrano, le co-animateur de M. Prince, l'a alors mis en garde contre le fait que les auditeurs pourraient entendre ses paroles et croire qu'il les pense : "Les gens de gauche vont regarder cela", a déclaré Serrano, "et ils vont dire, attendez une minute, Erik Prince parle à nouveau d'être un colonialiste". Prince a répondu : "Absolument, oui". Il a ensuite ajouté qu'il pensait qu'il s'agissait d'un excellent concept, non seulement pour l'Afrique, mais aussi pour l'Amérique latine.



Prince et Serrano ne savent pas ou ne se soucient pas du fait que les précédents épisodes de colonialisme à la sauce européenne ont entraîné la mort de dizaines de millions de personnes dans le monde. Puis, au XXe siècle, l'idéologie du colonialisme a donné naissance au nazisme.

C'est la raison d'être du fardeau de l'homme blanc britannique, de la mission civilisatrice française, de la misión civilizadora espagnole, de la missão civilizadora portugaise et même de la sphère de coprospérité de la Grande Asie de l'Est du Japon impérial, qui visait à conquérir tous les pays voisins pour le bénéfice de tous. Les impérialistes se sont toujours dit qu'ils soumettaient d'autres pays pour aider leurs habitants défavorisés. D'une manière ou d'une autre, cette bienfaisance conduit toujours à une mort massive. Ce curieux phénomène psychologique est illustré dans "Le cœur des ténèbres", le roman de Joseph Conrad paru en 1899. Le narrateur du livre, Charles Marlow, décrit son voyage en remontant un fleuve jusqu'à l'intérieur d'un pays africain sans nom qui est manifestement le Congo en cours de colonisation par la Belgique.

Marlow explique : Ce n'était que du vol avec violence, un meurtre aggravé à grande échelle... la conquête de la terre, qui signifie principalement la retirer à ceux qui ont un teint différent ou un nez un peu plus plat que le nôtre, n'est pas une belle chose quand on y regarde de trop près. Ce qui la rachète, c'est uniquement l'idée. Une idée au fond, pas une prétention sentimentale mais une idée, et une croyance désintéressée en cette idée - quelque chose que l'on peut ériger, devant lequel on peut se prosterner et auquel on peut offrir un sacrifice.

Marlow tente de découvrir ce qui est arrivé à Kurtz, un agent colonial de l'amont du fleuve. À son arrivée, il découvre que Kurtz vit dans une villa entourée de têtes plantées sur des pics. Marlow apprend que Kurtz a rédigé un rapport pour la "Société internationale pour la suppression des coutumes sauvages". Kurtz commence par déclarer : "Par le simple exercice de notre volonté, nous pouvons exercer un pouvoir pour le bien pratiquement illimité." Très vite, le rapport dégénère en une exhortation à "exterminer toutes les brutes". C'est de la fiction. En réalité, l'impérialisme bien intentionné de la Belgique a tué peut-être 10 millions de Congolais. C'est toujours ainsi que les choses se passent. Par exemple, voici une série de citations de 2003 sur la guerre en Irak de Trent Lott, du Mississippi, alors chef de la minorité sénatoriale du parti républicain (GOP) : 27 mars : "Je demande aux Mississippiens de toutes confessions de prier pour toutes nos forces de coalition et pour le peuple irakien alors qu'ils s'engagent dans une bataille intense mais noble contre ce qui n'est rien d'autre que le mal absolu". 15 avril : "Nous sommes allés là-bas pour libérer ces gens". 28 octobre : "S'il le faut, nous allons tout raser, et nous verrons ce qui se passera". Serrano, au moins, est plus proche de la réalité crue de ce dont ils parlent, et il mentionne avec enthousiasme comment les Etats-Unis pourraient apporter à des nations moins importantes "le professionnalisme dont elles ont besoin pour capitaliser sur leurs ressources naturelles".

Quoi qu'il en soit, les paroles de Prince illustrent le fait que nous vivons à une époque où bon nombre des pires idées de l'humanité, que nous pensions mortes et enterrées depuis longtemps, sont sorties de leur tombe et titubent à nouveau. Le fascisme ? Les choses ont peut-être déraillé la dernière fois, mais ne jetons pas le bébé avec l'eau du bain. La peur des vaccins ? Pourquoi pas ? La conviction que la vieille dame qui vit dans la forêt vole nos enfants et les vivise pour consommer leur adrénochrome ? C'est tout à fait logique. Plus tard dans le spectacle, Prince ressuscite également un autre vieux morceau populaire, The Enemy Within Is in League With the Enemy Without (L'ennemi intérieur est de mèche avec l'ennemi extérieur). "Vous avez les milices Black Live Matter et du Hamas du parti démocrate, très actives aux États-Unis cet été", dit-il. "Lorsque les milices du BLM ou du Hamas se présentent pour commencer à tout casser, vous leur montrez immédiatement à quoi ressemble la loi et l'ordre. Voilà où nous en sommes aux Etats-Unis d'aujourd'hui. Peut-être pourrions-nous revenir à une médecine basée sur les quatre humeurs, selon laquelle toutes les affections humaines sont dues à des déséquilibres dans le flegme, le sang, la bile jaune et la bile noire. Et pourquoi ne pas donner une nouvelle chance à l'esclavage ? Si nous voulons revenir à l'impérialisme, il n'y a vraiment pas de limites.