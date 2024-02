[Vidéos choquantes] Qu'est-ce qui pousserait l'Égypte à ouvrir ses frontières aux Palestiniens ? Le FMI va-t-il verser une aide substantielle à l'Egypte si elle accepte le plan de déportation des Palestiens dans le Sinaï ? (Deutsche Welle/ Al Jazeera)

Qu'est-ce qui pousserait l'Égypte à ouvrir ses frontières aux Palestiniens ?

Article originel : What would make Egypt open its border to Palestinians?

Deutsche Welle, 16.02.24 Note de SLT : Le Chapô est de la rédaction.

Martin Griffiths, haut fonctionnaire humanitaire des Nations unies, a déclaré qu'un assaut israélien sur Rafah "pourrait conduire à un massacre"

Pour de nombreux Égyptiens, le moment est tout simplement trop suspect.

La semaine dernière, l'armée israélienne a déclaré qu'elle lancerait un assaut sur Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, près de la frontière égyptienne, où plus d'un million de Palestiniens déplacés ont trouvé refuge. D'aucuns craignent que les plans formulés par les groupes de réflexion israéliens et divulgués aux médias au début du conflit actuel ne deviennent réalité, alors que de plus en plus de personnes sont poussées contre la frontière. L'Institut Misgav pour la sécurité nationale et la stratégie sioniste a publié un document affirmant que le conflit était une "occasion unique et rare d'évacuer toute la bande de Gaza".Le gouvernement égyptien a fermement rejeté ce plan, craignant que les Palestiniens qui quittent le territoire ne soient jamais autorisés à y revenir. Les organisations de défense des droits ont assimilé un tel "transfert forcé" à un crime de guerre. Dans le même temps, le Fonds monétaire international (FMI) décidera bientôt si l'Égypte obtiendra un prêt supplémentaire - entre 6 milliards de dollars (5,6 milliards d'euros) et 12 milliards de dollars - pour soutenir son économie lourdement endettée et sa monnaie. "Un article paru récemment dans le journal en ligne libanais Al Modon demandait: "Est-ce du chantage ? Il spéculait sur le fait que l'Égypte pourrait voir ses dettes internationales annulées par les principaux actionnaires du FMI aux États-Unis et en Europe si elle accueillait des Palestiniens déplacés.

Théories du complot Le moment choisi et d'autres rapports antérieurs - dont celui du Financial Times du Royaume-Uni, selon lequel des hommes politiques israéliens auraient demandé à leurs homologues européens de faire pression sur l'Égypte pour qu'elle ouvre ses frontières, semblent justifier ces soupçons. Il existe même un précédent : En 1991, les États-Unis ont remis à l'Égypte une dette d'environ 10 milliards de dollars parce qu'elle avait accepté de soutenir une coalition dirigée par les États-Unis pour lutter contre l'Irak. Mais, dans ce cas, ce n'est pas ce qui se passe, a déclaré à la DW Riccardo Fabiani, directeur du projet Afrique du Nord pour l'ONG International Crisis Group. "Malheureusement, il s'agit d'une rumeur qui circule depuis un certain temps", a déclaré M. Fabiani. "Elle a circulé sur les médias sociaux et dans les rues, les gens disant que l'Occident offrait de l'argent à l'Égypte en échange de l'accueil de réfugiés." Mais, a ajouté M. Fabiani, "il y a un sérieux malentendu. Le FMI, l'UE et, plus généralement, l'Occident, sont prêts à donner de l'argent à l'Égypte parce qu'ils sont très inquiets de la déstabilisation du pays à cause du conflit de Gaza". En plus de l'inflation et de la dette nationale excessive, l'Égypte a été durement touchée par la baisse du tourisme dans la région et par l'insécurité sur la mer Rouge, a déclaré M. Fabiani "Avec 120 millions d'habitants, l'Égypte est trop grande pour faire faillite", a déclaré Ashraf Hassan, associé politique du groupe de réflexion Century International, basé aux États-Unis.



Pour l'Égypte, un tel accord ne tient pas la route non plus, a ajouté M. Hassan. "Je pense que le régime reconnaît qu'il n'y a pas d'incitations économiques qui puissent compenser les risques sécuritaires et politiques qui pourraient découler du fait de laisser entrer les Palestiniens", a déclaré M. Hassan. Il s'agit notamment des risques potentiels liés à la sécurité des militants palestiniens du côté égyptien de la frontière, ainsi que du risque d'être perçu comme aidant Israël à déplacer de façon permanente les habitants de la bande de Gaza.

L'Égypte sous pression



Pour l'instant, le gouvernement autoritaire de l'Égypte marche sur un fil entre le sentiment populaire - l'opinion publique soutient largement la cause palestinienne - et les accords de sécurité conclus de longue date avec Israël. La semaine dernière, l'Associated Press a fait état de sources anonymes affirmant que l'Égypte pourrait renoncer au traité de paix historique de Camp David qu'elle a signé avec Israël à la fin des années 1970 si une campagne militaire se poursuivait à Rafah. Le ministre égyptien des affaires étrangères, Sameh Shoukry, a depuis démenti cette information. "Il est évident que la suspension ou l'abandon de l'accord de paix serait un pas de trop en raison des implications géopolitiques et économiques", a déclaré M. Fabiani, notant que l'accord de paix n'implique pas seulement une coopération en matière de sécurité avec Israël, mais qu'il garantit également l'aide des États-Unis. "À l'heure actuelle, l'Égypte négocie également un accord très délicat avec le FMI et l'UE pour obtenir davantage d'argent. La dernière chose dont elle a besoin est donc de faire des vagues". Les options symboliques permettant à l'Égypte de faire pression sur Israël sont plus probables. Par exemple, la suspension des relations diplomatiques ou le retrait de l'ambassadeur égyptien d'Israël. La rencontre de cette semaine entre le président égyptien Abdel Fattah el-Sissi et son homologue turc, Recep Tayyip Erdogan, offre une autre option. "Cette rencontre envoie un message commun", a déclaré M. Fabiani. "C'est un moyen pour l'Égypte de montrer au monde, et en particulier à Israël, qu'elle n'est pas isolée et que la violation de la ligne rouge de l'Égypte sur Rafah n'est pas seulement un problème pour l'Égypte, mais un problème pour tout le monde. C'est un problème pour tout le monde.

"Tirer sur des femmes et des enfants désespérés"

Tous les experts avec lesquels DW s'est entretenu s'accordent à dire que la suite des événements à la frontière entre l'Égypte et la bande de Gaza dépend essentiellement d'Israël. "Les diplomates égyptiens (...) continuent de penser que l'objectif caché d'Israël est de pousser les Palestiniens vers la frontière égyptienne", peut-on lire dans une note d'information publiée fin janvier par International Crisis Group. "Les Palestiniens pourraient même essayer d'entrer dans le Sinaï de leur propre chef si les actions d'Israël rendent Gaza inhabitable. Il s'agirait d'un scénario catastrophe "parce qu'il ne s'agira pas d'une solution négociée : Elle sera imposée à l'Égypte", a déclaré M. Hassan de Century International. "Mais, à ce stade, il n'y a pas vraiment beaucoup de choix", a déclaré Mirette Mabrouk, directrice fondatrice du programme sur l'Égypte de l'Institut du Moyen-Orient, basé à Washington. "Si les Palestiniens franchissent la frontière, l'Égypte les accueillera. Ils ne vont pas commencer à tirer sur des femmes et des enfants désespérés".

En fait, les autorités locales du Nord-Sinaï se préparent à cette éventualité depuis des mois, en préparant des logements d'urgence et une aide médicale en cas de besoin, a-t-elle déclaré à DW. Le Wall Street Journal a précédemment rapporté que l'Égypte pourrait accueillir jusqu'à 100 000 personnes dans les zones frontalières en cas de besoin. "Ce n'est pas que l'Égypte ne puisse pas les assimiler - le pays accueille déjà des millions de réfugiés en provenance de pays comme la Syrie et le Soudan. C'est que l'Égypte ne veut pas être partie prenante d'une nouvelle Nakba", a déclaré M. Mabrouk, en référence aux quelque 700 000 Palestiniens qui ont fui ou ont été contraints de partir avant et pendant la guerre israélo-arabe de 1948 et qui n'ont jamais été autorisés à rentrer chez eux. L'Égypte pourrait bien être disposée à accueillir plusieurs milliers de Palestiniens en guise de compromis, a déclaré M. Fabiani, de l'International Crisis Group : "Parce que cela n'aurait pas l'air aussi grave que de continuer à empêcher tout le monde d'entrer et cela aiderait également l'Égypte à sauver la face auprès de sa propre population, qui a beaucoup de sympathie pour les Palestiniens mais ne veut pas voir une sorte de déplacement permanent [du type Nakba]." Le problème, lorsqu'on demande à quiconque de prévoir ce qui va se passer à Rafah, est le suivant, conclut M. Mabrouk : "Tout dépend de ce qu'Israël va faire : "Tout dépend de ce que les Israéliens feront ensuite - et personne ne leur demande vraiment de rendre des comptes. Tout le monde se contente de réagir.

Traduction SLT avec DeepL.com

