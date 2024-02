Wagner prend position à la mine d’or d’Intahaka au Mali

Mondafrique, 12.02.24



Selon plusieurs sources, des miliciens russes de Wagner ont pris le contrôle vendredi de la mine d’or artisanale de N’Tillit, près d’Intahaka, à 80 km au sud-ouest de Gao. Ils n’ont pas chassé les orpailleurs et les commerçants sur place mais la peur qu’inspire la société russe de sécurité va s’en aucun doute s’en charger.

La mine était gérée depuis près de trois ans par les mouvements signataires des accords d’Alger, dans un consensus avec les populations locales et le Groupe de Soutien à l’Islam et aux musulmans affilié à Al Qaida. Ce dernier jouissait des facilités logistiques disponibles sur place – carburant, vivres, eau – dans le cadre d’un accord de non agression. La sécurité du site contre les bandits et l’Etat islamique, qui a un temps tenu la zone, était assurée par les groupes armés du nord. Après la prise de Kidal, en novembre, la gestion de la mine avait échu au GATIA, le groupe armé loyaliste imrad. Le général Elhadj Gamou, figure fondatrice du GATIA et gouverneur de Kidal, ne s’est pas opposé à ce changement de tutelle....



