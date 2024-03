A Gaza, il n'y a plus "de bébés de taille normale", s'insurge un responsable de l'ONU

AFP, 16.03.24

...« Les médecins racontent qu'ils ne voient plus de bébés de taille normale (...). Par contre, tragiquement, ils voient plus de bébés mort-nés, plus de décès néonataux », a-t-il déploré, décrivant des femmes enceintes « épuisées par la peur, par le fait d'avoir été déplacées plusieurs fois, par la faim » et la déshydratation. « Ces mères devraient envelopper leurs enfants dans leurs bras, pas dans des sacs mortuaires »....



