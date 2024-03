Adoption d'un cessez-le-feu à l'ONU pour Gaza. Black out dans le Jt de 20h de TF1 et service minimum dans le Jt de 20h de France 2 et de 19h45 de M6

Un évènement execeptionnel a eu lieu ce lundi 25.03.24. Il était attendu depuis plus de 5 mois face à un (potentiel) génocide en cours contre le peuple palestinien : le vote d'une résolution à l'ONU demandant un cessez-le-feu immédiat à Gaza et la libération immédiate et inconditionnelle de tous les otages israéliens. Les Etats-Unis n'ont pas opposé leur veto et la résolution a été adoptée. Pourtant, c'est le silence médiatique dans le P.A.F ou presque.



Ce soir le Jt de 20h de TF1 a fait l'impasse total sur le sujet tandis que le Jt de 20h de France 2 a fait le service minimum, iden pour le JT de 19h45 de M6. A savoir, pour la chaîne du service publique, une simple déclaration de la présentatrice à la fin du journal, d'une durée de 21 secondes.



Jt de France 2 du 25.03.24 à 20h :

- déclaration de la présentatrice (21 secondes) : "L'actualité internationale avec pour la première fois l'adoption par l'ONU d'une résolution qui exige un cessez-le-feu immédiat à Gaza et la libération immédiate et inconditionnelle de tous les otages. Pour la première fois les Etats-Unis se sont abstenus ce qui a provoqué la colère du gouvernement israélien qui a annulé la prochaine visite d'une délégation israélienne à Washington".





Idem pour le JT de M6 de 19h45.

- déclaration du présentateur au pas de course (23 secondes) :

"C'est une première depuis le début du conflit le 7 octobre dernier, le conseil de scéurité de l'ONU a adopté sa première résolution pour un cessez-le-feu immédiate à Gaza et la libération immédiate et inconditionnelle de tous les otages. Ce vote plus de 4 mois après le début de la guerre opposant Israël au Hamas. Les Etats-Unis pour al première fois se sont contentés de s'abstenir au grand dam de leur traditionnel allié israélien".





Et ce sera tout ! Aucun reportage, aucune analyse sur le sujet et ses conséquences possibles ! Dans aucune des rédactions de ces chaînes quand le sujet était traité, il n'a été jugé utile qu'il fasse la Une des titres du journal télévisé. Cela change grandement du battage médiatique autour de la guerre en Ukraine. Deux poids, deux mesures dans le traitement de l'information délivré au cerveau disponibile du concitoyen français ?

A suivre...