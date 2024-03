Appel 'accéléré' sur la complicité étatsunienne dans le génocide de Gaza (Common Dreams)

Appel 'accéléré' sur la complicité étatsunienne dans le génocide de Gaza Article originel : 'Expedited' Appeal on US Complicity in Gaza Genocide Means Early June Hearing Common Dreams, 28.02.24

Alors que plus de 100 000 Michiganders ont signalé au président Joe Biden qu’ils s’opposaient au soutien des États-Unis à la guerre génocidaire d’Israël contre Gaza, un tribunal fédéral a accordé mardi une requête pour accélérer l’appel d’une poursuite récemment rejetée contre des responsables, y compris le président.

Un peu plus d’un mois après l’attaque israélienne contre Gaza le 7 octobre, le Centre pour les droits constitutionnels (CCR) a poursuivi Biden, le secrétaire d’État étatsunien Antony Blinken, et le secrétaire à la Défense Lloyd Austin au nom des groupes Al-.Haq et Defense for Children International - Palestine (DCIP) ainsi que les Palestiniens de Gaza et des États-Unis.

Le CCR a demandé une injonction d’urgence pour empêcher l’administration Biden d’aider l’assaut israélien et le tribunal de district étatsunien du district nord de la Californie a tenu une audience le mois dernier. Alors que le juge Jeffrey White a statué que la poursuite tombe "en dehors de la compétence limitée de la cour" et doit être rejetée, il a également conclu que la campagne militaire d’Israël "plausiblement" équivaut à un génocide, faisant écho à une conclusion récente de la Cour internationale de justice, lorsqu’une affaire est en cours.

« Depuis le dépôt de ce procès en novembre, le nombre de morts à Gaza a presque triplé, et pendant ce temps, les États-Unis ont continué d’accélérer la campagne génocidaire d’Israël contre le peuple palestinien de Gaza avec son matériel inconditionnel, et de l’aide diplomatique et de la couverture », a déclaré mercredi Sadaf Doost, avocat et membre de la Bertha Justice au CCR...