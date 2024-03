Avec un record de veto à la trêve de Gaza, les États-Unis dévoilent une nouvelle résolution ambiguë à l’ONU (Al Jazeera)

---

Avec un record de veto à la trêve de Gaza, les États-Unis dévoilent une nouvelle résolution ambiguë à l’ONU

Article originel : With record of Gaza truce vetoes, US unveils new, ambiguous UN resolution

Al Jazeera, 23.03.24



Envisageant un accord de trêve entre Israël et le Hamas au Qatar, le projet de résolution américain n’exige pas explicitement un cessez-le-feu maintenant.