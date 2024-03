"Critiquer les politiques ou les actions israéliennes n’est pas de l’antisémitisme" Michael Sfard, avocat israélien des droits de l’homme, a déclaré dans une interview à ITV que "la peur des accusations d’antisémitisme est utilisée par "le gouvernement israélien et leurs partisans", pour étouffer toute critique des politiques gouvernementales israéliennes, y compris au sein de la politique britannique.

Israeli human rights lawyer: "Criticising Israeli policies or actions is not antisemitism"/