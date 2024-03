Biden finance la guerre d’Israël dans un contexte de difficultés financières croissantes aux USA (The Intercept)

Biden finance la guerre d’Israël dans un contexte de difficultés financières croissantes à la maison Article originel : Biden Is Bankrolling Israel’s War Amid Growing Financial Hardship at Home Par Stephen Semler The Intercept, 01.03.24

À la fin d’octobre, le président Joe Biden a émis deux demandes de financement supplémentaires. Le premier, principalement pour soutenir la guerre d’Israël contre Gaza et la guerre de l’Ukraine contre la Russie, est devenu la loi de sécurité nationale de 95 milliards de dollars, que le Sénat a adoptée en février. Cette semaine, M. Biden a exhorté les leaders parlementaires à adopter le projet de loi le plus tôt possible.

Jamais le président n’a semblé aussi déterminé à faire avancer l’une de ses priorités. M. Biden a livré une rare adresse du Bureau ovale spécifiquement pour commercialiser le plan - ce qu’il n’a fait pour aucune autre proposition - et a désigné le financement comme « besoins d’urgence ». Dans les semaines et les mois qui ont suivi, il a veillé à ce qu’il reste en tête de l’ordre du jour du Congrès, même si cela signifiait des retards dans d’autres affaires législatives. Son travail acharné a porté ses fruits : La facture actuelle donne à Biden à peu près exactement ce qu’il a demandé.

La deuxième proposition est la moitié de la taille de la première et finance des programmes nationaux comme des subventions aux fournisseurs de services de garde d’enfants et des secours en cas de catastrophe. Cette demande n’a pas été désignée comme une dépense d’urgence.

Bien que Biden ait personnellement et à plusieurs reprises exhorté le Congrès à approuver son plan de politique étrangère, il n’y a pas un seul cas où il a même mentionné sa proposition nationale dans une déclaration depuis qu’il l’a offerte le 25 octobre. Il n’a pas fait une apparition sur ses comptes personnels ou présidentiels X non plus. En effet, la façon dont la proposition est rédigée suggère que Biden n’a jamais eu l’intention de la prendre au sérieux. La demande en matière de politique étrangère est une proposition législative de 69 pages entièrement rédigée qui est officiellement adressée au président de la Chambre; la demande nationale est un tableau récapitulatif de deux pages....



