Ces largages d’aide humanitaire (USA, France, Jordanie) sont de l’hypocrisie en action alors que ces pays sont complices de la destruction de Gaza par Israël (Memo)

Ces largages d’aide humanitaire sont de l’hypocrisie en action Article originel : These airdrops of humanitarian aid are hypocrisy in action Middle East Monitor, 4.03.24

Afin de cacher la honte de la complicité dans la destruction de Gaza par Israël, le meurtre et la famine du peuple palestinien, et pour sauver la face devant le monde, des parachutages ont été utilisés pour parachuter l’aide humanitaire dans l’enclave palestinienne. Le roi Abdallah II de Jordanie a commencé cela comme un moyen de montrer et de porter son uniforme militaire, et de laver la honte des expéditions de fruits et légumes qu’il envoie chaque jour de l’autre côté de la frontière à l’ennemi sioniste, tandis que ses parents palestiniens meurent de faim. Lorsque des citoyens jordaniens ont formé une chaîne humaine pour empêcher les camions de marchandises de traverser la frontière, la manifestation a été dispersée de force par les autorités jordaniennes et certains manifestants ont été arrêtés. Les parachutages ultérieurs de l’armée de l’air jordanienne au-dessus de Gaza ont été effectués par arrangement avec l’État sioniste, qui a souligné à plusieurs reprises qu’il leur avait donné la permission.



"C'est un monde sans conscience et sans humanité".



Les revendications sur le fait d’être civilisé et respectueux des lois sonnent creux alors que l’Occident promeut son leadership injuste envers le monde. L’offensive militaire israélienne contre les Palestiniens à Gaza a révélé leur horrible visage raciste. Encore une fois, nous n’avons qu’à comparer la réponse à ce qui s’est passé à Gaza jeudi dernier — l’attaque israélienne contre des personnes affamées alors qu’elles tentaient d’obtenir une aide humanitaire dont elles avaient désespérément besoin — avec la réponse occidentale aux événements en Ukraine, et le racisme haineux est encore plus mis en évidence. Si la Russie avait fait ce qu’Israël a fait la semaine dernière, nous aurions vu plus de résolutions et de sanctions du Conseil de sécurité sur Moscou en un clin d’œil.

Au lieu de cela, qu’ont fait les États-Unis après le massacre de jeudi? Le président Joe Biden veut s’assurer qu’Israël a suffisamment de munitions « pour se défendre ». Cela faisait suite au premier largage d’aide humanitaire de Washington. Nourrir les gens d’une main, et donner à Israël les outils pour les tuer de l’autre, est un aveu tacite du régime Biden qu’il n’a aucun contrôle sur son État mandataire au Moyen-Orient; que la queue israélienne remue effectivement le chien étatsunien.



Dans l’État d’occupation lui-même, le ministre israélien de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, a qualifié d’héroïques les responsables du massacre de jeudi. May Golan, ministre de l’Égalité sociale, a déclaré être fière de la façon dont les forces de défense israéliennes ont détruit la bande de Gaza...



