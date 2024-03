Comment Israël a discrètement écrasé la première dissidence juive étatsunienne sur la Palestine (The Intercept)

Comment Israël a discrètement écrasé la première dissidence juive étatsunienne sur la Palestine Article originel : How Israel Quietly Crushed Early American Jewish Dissent on Palestine Par Debbie Nathan The Intercept, 3.03.24

« Our Palestine Question », un nouveau livre explosif de Geoffrey Levin, explore le maccarthysme juif étatsunien des années 1950 à la fin des années 1970.

Le gouvernement israélien s’est mêlé secrètement de la politique juive étatsunienne des années 1950 aux années 1970, et il l’a fait pour réfuter les critiques juives de la Nakba de 1948 — la dépossession massive et les expulsions de Palestiniens pendant la fondation d’Israël — et l’oppression des Palestiniens par Israël. Les diplomates israéliens qui ont supervisé la campagne furtive ont été à un moment donné aidés par Wolf Blitzer - aujourd’hui l’hôte de l’émission de CNN « The Situation Room ».

Voici quelques-unes des conclusions de « Our Palestine Question », un nouveau livre explosif de Geoffrey Levin, chercheur à l’Université Emory, qui offre une perspective historique sur la crise actuelle à Gaza, en particulier celle qui se déroule aujourd’hui parmi les Juifs étatsuniens.

Depuis les attaques meurtrières du 7 octobre par le Hamas contre Israël et les attaques de représailles massives d’Israël contre les civils palestiniens à Gaza, les Juifs étatsuniens ont organisé des manifestations spectaculaires. Ils ont tout exigé, du cessez-le-feu à la fin du financement militaire étatsunien pour Israël.

Ce groupe diversifié de juifs étatsuniens opposés à la politique israélienne, et, parfois, Israël lui-même, s’appuie sur une histoire d’activisme aux États-Unis qui s’est depuis longtemps évanouie dans l’obscurité - et ils la ramènent de l’histoire à nos jours...



Lire la suite