De nouvelles alliances et une montée en puissance militaire dans un contexte de soutien inébranlable du Yémen à Gaza

MintPress News

ans son costume traditionnel tuhamien, Ali, un pêcheur yéménite de la ville côtière de Hodeidah, se tient debout dans un rassemblement de milliers de Yéménites et scande : « Avec vous, avec vous, ô brigades Al-Qassam… jusqu'à la victoire ou le martyre ». Ali a déclaré à MintPress News qu'avec le début du mois sacré du Ramadan, il ressent plus que jamais la souffrance de ses frères à Gaza, c'est pourquoi il a décidé de participer à la manifestation d'aujourd'hui pour la première fois par sympathie pour Gaza et en rejet de ce que il a décrit comme horribles les pratiques menées par les envahisseurs en mer Rouge contre les pêcheurs. Au début du Ramadan, il a arrêté de pêcher dans les eaux territoriales du Yémen, craignant pour sa vie. "Depuis l'arrivée des navires effrayants, quiconque va pêcher sera tué ou arrêté, et celui qui survivra ne reviendra pas avec suffisamment de poisson." Ali, membre de la famille Al-Hammadi, qui dépend de la pêche comme seule source de revenus, affirme qu'un de ses proches, Qasim, a été tué par des forces étrangères protégeant des navires israéliens en mer près des côtes de Hodeidah. Mais Ali se dit heureux de partager désormais ses souffrances avec les habitants de Gaza.





Les pêcheurs se mobilisent contre l’agression étrangère

Qasim et sept autres pêcheurs, tous originaires du district d'Al-Khawkha, dans le gouvernorat côtier de Hodeidah, ont perdu la vie face aux forces occidentales en mer Rouge alors qu'ils pêchaient dans les eaux territoriales du Yémen. Le 26 janvier 2024, un mois après leur disparition, leurs corps ont été retrouvés sur les îles Dhu al-Harab surplombant la voie navigable de la mer. Les alliés de la coalition contrôlent ces îles. A cette époque, le ministère de la Pêche, basé à Sanaa, accusait les forces de la coalition américaine du crime. Le meurtre des huit pêcheurs : Qasim Hammadi, Ibrahim Mahnish, Zakaria Mansoub, Hamza Abdel Hafeez, Majed Bahidar, Ibrahim Salem, Ahmed Shaif et Anwar Hattab n'est pas un cas isolé, mais plutôt l'un des dizaines d'incidents au cours desquels des pêcheurs ont été tués. ont perdu la vie, ont été blessés ou ont été arrêtés et ont disparu, obligeant d'autres pêcheurs à rester chez eux affamés plutôt que de risquer la mort ou l'emprisonnement. Le ministère de la Pêche de Sanaa, qui a enregistré des dizaines de violations contre les pêcheurs, y compris des enlèvements et des arrestations perpétrés par la marine américaine, a déclaré dans un communiqué précédent que l'activité de la marine américaine près de la côte et des eaux territoriales yéménites menaçait les pêcheurs yéménites. leur vie est en danger et leur fait perdre leur seule source de revenus. Il mentionne que les forces américaines et leurs alliés recourent à la force et aux menaces pour empêcher les pêcheurs d'exercer leur droit de pêcher, soulignant les conditions tragiques vécues par trente mille pêcheurs yéménites, qui dépendent du métier de pêcheur comme seule source de revenus. pour leurs familles, en raison de la présence des forces américaines en mer Rouge. Il ajoute que les forces étrangères épuisent et pillent également les stocks de poisson, entraînant une baisse des stocks et des salaires des pêcheurs. « Parfois, nous et nos frères de Gaza partageons les mêmes souffrances, le même siège et les mêmes meurtres », dit Ali. Ali soutient le blocus imposé par Ansar Allah aux navires israéliens depuis la mer Rouge et compare ses souffrances à celles des Palestiniens. Il ne cache pas son soutien au ciblage des navires américains et britanniques, le décrivant comme une opération de résistance contre les forces venues de la haute mer, non pas pour les empêcher de pêcher et de polluer leurs eaux, mais plutôt pour tuer la population de Gaza. Il dit qu'Israël, l'Amérique et la Grande-Bretagne devraient « boire à la même coupe ». Comme les pêcheurs, les habitants souffrent toujours des répercussions de dix années de guerre menée par l’Arabie saoudite et du blocus soutenu par les États-Unis, malgré l’arrêt relatif des bombardements de 2022 jusqu’au début de la guerre contre Gaza. Le Yémen est l'une des plus grandes crises humanitaires au monde, avec plus de 21 millions de Yéménites ayant besoin d'aide et souffrant d'une alimentation, de soins de santé et d'infrastructures inadéquats, et 6,1 millions d'entre eux sont confrontés à des niveaux d'insécurité alimentaire « d'urgence », selon un récent rapport de Human Surveillance des droits. La situation est devenue bien pire depuis le début de la campagne de bombardements américains sur le continent yéménite, la poursuite du blocus et l’empêchement de tout règlement politique entre les factions belligérantes au Yémen. La population locale ne semble cependant pas prête à abandonner Gaza et soutient les opérations d'Ansar Allah contre Israël, les navires américains et britanniques, même si cela aggrave leur propre situation. Les habitants du gouvernorat de Hodeidah n'étaient pas les seuls à être descendus dans la rue lors de manifestations massives vendredi pour exprimer ce sentiment. Une manifestation massive a eu lieu dans plus de 140 gouvernorats, villes et régions, dont la plus importante s'est déroulée dans la région d'Al-Sabeen, dans la capitale yéménite, Sanaa, et dans les villes de Saada, Dhamar, Al-Bayda et Hajjah. , Al-Mahwit, Amran, Al-Dhale', Taiz, Al-Jawf et Marib. Le thème des manifestations était "Nos opérations continuent. Arrêtez votre agression"...

