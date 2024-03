Des défenses ukrainiennes étonnamment faibles aident la Russie à progresser (New York Times)

Des défenses ukrainiennes étonnamment faibles aident la Russie à progresser

Article originel : Surprisingly Weak Ukrainian Defenses Help Russian Advance

Par Josh Holder, Constant Méheut, Eric Schmitt et Thomas Gibbons-Neff

The New York Times, 2.03.24

Des lignes de tranchées ukrainiennes rudimentaires à l’extérieur d’Avdiivka, dans une zone revendiquée par la Russie.

Les forces russes continuent de réaliser des gains modestes, mais rapides, à l’extérieur de la ville ukrainienne d’Avdiivka, dans l’est du pays, en partie à cause de la diminution des munitions ukrainiennes et de l’aide occidentale.

Mais il y a une autre raison pour laquelle les troupes du Kremlin avancent dans la région : les mauvaises défenses ukrainiennes.

Des lignes de tranchées rudimentaires et éparses peuplent la zone à l’ouest d’Avdiivka que l’Ukraine tente de défendre, selon une revue d’imagerie du Times par Planet Labs, une société de satellites commerciaux. Ces lignes de tranchées manquent de nombreuses fortifications supplémentaires qui pourraient aider à ralentir les chars russes et aider à défendre les routes principales et les terrains importants.

Avdiivka est devenu le site d’une confrontation féroce au cours des neuf derniers mois, apparaissant comme l’une des batailles les plus sanglantes de la guerre. Lorsque la Russie s’est emparée de la ville le 17 février, son premier gain majeur depuis mai dernier, l’armée ukrainienne a affirmé avoir sécurisé des lignes défensives à l’extérieur de la ville.

Mais les troupes russes ont capturé trois villages à l’ouest d’Avdiivka en l’espace d’une semaine,..

