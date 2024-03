Des soldats britanniques « sur le terrain » en Ukraine, selon une fuite militaire allemande (The Guardian)

Des soldats britanniques « sur le terrain » en Ukraine, selon une fuite militaire allemande

Article originel : British soldiers ‘on the ground’ in Ukraine, says German military leak

The Guardian, 04.03.24

Le Kremlin affirme que l’audio des officiers discutant de l’aide du Royaume-Uni pour les missiles montre l’implication d’un « Occident collectif »

Une erreur individuelle a permis à Moscou d’intercepter un appel militaire, selon l’Allemagne

Des soldats britanniques sont « au sol » en Ukraine pour aider les forces de Kiev à tirer des missiles Storm Shadow à longue portée, selon une fuite dans les médias russes d’un appel top secret impliquant des officiers de l’armée de l’air allemande.

Le Kremlin a déclaré que la fuite démontrait l’implication directe de l’« Occident collectif » dans la guerre en Ukraine, tandis que les anciens ministres de la Défense britanniques ont exprimé leur frustration envers l’armée allemande en réponse aux révélations.

Publié vendredi par le rédacteur en chef de la chaîne d’information contrôlée par le Kremlin RT, Margarita Simonyan, l’enregistrement audio – confirmé comme authentique par l’Allemagne – capture des officiers de la Luftwaffe discutant de la façon dont les missiles Taurus de Berlin pourraient être utilisés pour tenter de faire sauter le pont de Kertch reliant la Russie à la Crimée occupée...

