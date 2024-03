GermanLeaks. De hauts gradés allemands ont allégué que la France, la Grande-Bretagne et les Etats-Unis ont envoyé des militaires en Ukraine. Macron exhorte les alliés à ne pas être lâche

Selon des fuites allemandes reprises par RT, des hauts-gradés allemands allèguent que la France, la Grande-Bretagne et les Etats-Unis ont des troupes au sol en Ukraine. Une informartion démentie par les dirigeants de ces pays selon France 24 (19h10).



Selon les fuites citées par France 24, Britanniques et Français ont envoyé des soldats pour aider au maniement des missiles : "Les Anglais étaient sur place, ils ont cablé les avions, les Français font du contrôle qualité avec les Ukrainiens pour le chargement du scalp".



L'AFP évoque un appui de ces 3 nations pour cibler les frappes ukrainiennes : "Le dirigeant allemand avait aussi déclaré ne pas pouvoir suivre l'exemple des Britanniques et des Français, qui livrent des missiles de portée inférieure, en matière « de ciblage des armes ». Il avait laissé entendre que la Grande-Bretagne et la France fournissaient un appui aux Ukrainiens pour cibler leurs frappes, suscitant l'irritation de Londres." (AFP 5.03.24 Fuites dans l'armée: Berlin tente d'atténuer le scandale et plaide l'"erreur individuelle")