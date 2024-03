Discussions États-Unis-Israël à Washington pour préparer l’offensive de Rafah (WSWS)

Alors que l’indignation et les manifestations internationales contre le génocide israélien se poursuivent, le gouvernement Biden a exprimé des inquiétudes concernant l’offensive de Rafah. Le secrétaire d’État américain Antony Blinken a rencontré Netanyahou en Israël vendredi dernier et l’a averti que l’opération risquait « d’isoler davantage Israël dans le monde et de compromettre sa sécurité à long terme». La vice-présidente Kamila Harris a déclaré dimanche à l’émission «This Week» de la chaîne ABC que toute opération militaire à Rafah «serait une énorme erreur» et a laissé entendre qu’il y aurait des «conséquences» pour Israël.

Ces manifestations d’inquiétude vides de sens ne sont là que pour servir de couverture à des discussions en coulisses qui se concentreront sur comment la guerre israélienne à Gaza atteindra son point culminant sanglant à Rafah, et non sur le fait de savoir si elle aura lieu ou non. Le gouvernement Biden, qui considère le conflit comme faisant partie d’une guerre moyen-orientale plus large visant l’Iran, a soutenu Israël à fond, politiquement, financièrement et militairement, lui fournissant d’énormes quantités d’armes.

Les commentaires de Gallant avant son départ n’ont fait que souligner le caractère de ses entretiens avec le secrétaire à la Défense Lloyd Austin, le secrétaire d’État Blinken et le conseiller à la Sécurité nationale Jake Sullivan. «Au cours de ma visite, je me concentrerai sur la préservation de l’avantage militaire qualitatif d’Israël et sur les moyens d’atteindre nos objectifs communs: la victoire sur le Hamas et le retour des otages dans leur pays», a-t-il déclaré dans un communiqué.

En plus de se concentrer sur la «capacité d’Israël à obtenir des plates-formes et des munitions», Gallant a indiqué qu’il discuterait avec les hauts responsables américains de l’ouverture d’un nouveau front militaire dans le sud du Liban contre le Hezbollah, soutenu par l’Iran. Ce conflit est en cours et s’intensifie depuis le début de la guerre israélienne à Gaza, avec des frappes israéliennes à l’intérieur du Liban et dans la zone frontalière avec Israël. Des dizaines de milliers de personnes ont été déplacées.