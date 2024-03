Exclusif : la suggestion de Poutine d’un cessez-le-feu en Ukraine rejetée par les États-Unis, selon des sources (Reuters)

Exclusif : la suggestion de Poutine d’un cessez-le-feu en Ukraine rejetée par les États-Unis, selon des sources

Article originel : Exclusive: Putin's suggestion of Ukraine ceasefire rejected by United States, sources say

Par Guy Faulconbridge et Darya Korsunskaya

Reuters, 13.02.24

La suggestion du président russe Vladimir Poutine d’un cessez-le-feu en Ukraine pour geler la guerre a été rejetée par les États-Unis après des contacts entre intermédiaires, ont déclaré à Reuters trois sources russes au courant des discussions.



L’échec de l’approche de Poutine inaugure une troisième année du conflit le plus meurtrier en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale et illustre à quel point les deux plus grandes puissances nucléaires du monde restent éloignées.



Une source étatsunienne a nié qu’il y avait eu des contacts officiels et a dit que Washington ne s’engagerait pas dans des pourparlers qui n’impliqueraient pas l’Ukraine. Poutine a envoyé des signaux à Washington en 2023 en public et en privé par des intermédiaires, y compris par le biais des partenaires arabes de Moscou au Moyen-Orient et d’autres, qu’il était prêt à envisager un cessez-le-feu en Ukraine, ont déclaré les sources russes...

