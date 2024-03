Extraits médiatiques liés à l’attaque de l’hôtel de ville de Crocus. (Liens entre l'EI et les FAU) [Moon of Alabama]

Extraits médiatiques liés à l’attaque de l’hôtel de ville de Crocus

Article originel : Media Snippets Related To The Crocus City Hall Attack

Moon of Alabama, 23.03.24





Terrorist attack in Crocus: over 60 deaths, more than 100 wounded ("Attaque terroriste à Crocus : plus de 60 morts, plus de 100 blessés")



MOSCOU, le 23 mars. /TASS/. Des personnes non identifiées ont mené une attaque terroriste à l’hôtel de ville de Crocus à Krasnogorsk dans la région de Moscou. Selon les derniers chiffres, plus de 60 personnes ont été tuées et 100 autres blessées.



---

Gunmen kill more than 60 in concert attack near Moscow, Islamic State claims responsibility ("Les hommes armés tuent plus de 60 dans une attaque de concert près de Moscou, l’État islamique en revendique la responsabilité")



MOSCOU, 22 mars (Reuters) - Des hommes armés vêtus de camouflage ont ouvert le feu avec des armes automatiques sur des spectateurs près de Moscou vendredi, tuant au moins 60 personnes et en blessant 145 dans une attaque revendiquée par des militants de l’État islamique. Lors de l’attaque la plus meurtrière en Russie depuis le siège de l’école de Beslan en 2004, des hommes armés ont tiré des balles sur des civils juste avant que le groupe de rock de l’époque soviétique "Picnic" ne se produise dans une salle comble à 6200 sièges de l’hôtel de ville de Crocus, juste à l’ouest de la capitale.

...

L’État islamique, le groupe militant qui cherchait autrefois à contrôler des régions de l’Irak et de la Syrie, a revendiqué la responsabilité de l’attaque, a déclaré l’agence Amaq du groupe sur Telegram.

...

Les États-Unis ont des renseignements confirmant la revendication de responsabilité de l’État islamique pour la fusillade, a déclaré vendredi un responsable étatsunien. Le responsable a déclaré que Washington avait averti Moscou ces dernières semaines de la possibilité d’une attaque.



"Nous avons averti les Russes de manière appropriée", a déclaré le responsable, sous couvert d’anonymat, sans fournir de détails supplémentaires.



La Russie n’a pas encore dit qui elle pense être le responsable.



---



DD Géopolitique @DD_Geopolitics - 2:55 UTC · Mar 23, 2024



Il y a un mois (jour pour jour!) au Centre d’études stratégiques et internationales, Victoria « F the EU » Nuland a promis que l’aide à l’Ukraine lui permettrait « d’accélérer la guerre asymétrique qui a été la plus efficace » et que Poutine « fera certainement face à de mauvaises surprises ».

Nuland a quitté son poste de secrétaire d’État adjointe 10 jours avant cette vidéo. Des civils de Moscou ont été tués aujourd’hui dans un acte de terrorisme (guerre asymétrique).

Vidéo intégrée

---

Daniel Dumbrill @DanielDumbrill - 8:08 UTC · Feb 16, 2023

Maintenant que les patchs de l’Etat islamique apparaissant dans les Forces armées d’Ukraine photos / vidéos sont tendance, c’est un bon moment pour moi de retweeter ce fil de l’année dernière. L’écriture était sur le mur.