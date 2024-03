Fragile vicctoire de Biden dans les primaires du Michigan fragilisé par son soutien à la politique génocidaire d'Israël à Gaza. 100.000 votes démocrates "non engagé"

- Le vote des primaires du Michigan donne un aperçu de l’opposition massive au soutien apporté par Joe Biden au génocide israélien à Gaza

WSWS, 01.03.24

Les primaires présidentielles du Michigan ont donné mardi un aperçu partiel de l’énorme opposition qui se développe aux États-Unis face au soutien et à l’aide inconditionnels du gouvernement Biden à la campagne israélienne d’extermination et de nettoyage ethnique menée contre la population palestinienne de Gaza.

Plus de 100.000 électeurs participant aux primaires du Parti démocrate ont voté «non engagé» plutôt que pour Biden, en réponse à une campagne menée par des groupes arabo-américains et d’autres gens opposés au génocide à Gaza. Si l’opposition a été la plus forte dans les deux villes où les Arabo-Américains et les musulmans sont majoritaires, Dearborn et Hamtramck, le vote contre Biden a également été important à Ann Arbor et East Lansing, deux villes dominées par de grandes universités....



Joe Biden remporte une victoire «fragile» dans le Michigan

Watson, 29.02.24

Comme prévu, Joe Biden et Donald Trump ont chacun remporté les primaires de leur parti dans le Michigan, un Etat destiné à jouer un rôle crucial lors de la présidentielle du 5 novembre. Pour l'instant, le score du président en exercice est de mauvais augure pour ses chances de réélection....