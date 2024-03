Gaza. L’ancien conseiller présidentiel israélien déclare que les États-Unis « permettent les dommages et tentent ensuite de les couvrir » (Memo)

L’ancien conseiller présidentiel israélien déclare que les États-Unis « permettent les dommages et tentent ensuite de les couvrir »

Article originel : Former Israeli presidential adviser says US ‘enabling the damage and then trying to cover up’

Middle East Monitor, 14.03.24



L’ancien conseiller présidentiel israélien, Daniel Levy, a déclaré que les plans des États-Unis de construire un port maritime à Gaza pour le transport de l’aide est un "ajout pathétique à la politique pathétique actuelle de l’administration". en fournissant à Israël les armes qui causent la mort et la destruction à Gaza, puis en cherchant à construire un port maritime pour l’aide qui pourrait entrer par des points de passage terrestres qu’Israël bloque délibérément, avec le soutien des États-Unis. M. Levy a déclaré que les médias étatsuniens ont rapporté que l’administration Biden « évite délibérément la transparence et la responsabilité » dans la fourniture d’armes à Israël, divisant les armes en différents canaux afin d’éviter de passer par le Congrès...

