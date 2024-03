Israël a enfreint le droit international en tirant avec un char sur un journaliste, selon l’ONU (The Guardian)

Israël a enfreint le droit international en tirant avec un char sur un journaliste, selon l’ONU

Article originel : Israel broke international law with tank shelling that killed journalist, UN finds

The Guardian, 16.03.24

Deux tirs de Tsahal contre des « journalistes clairement identifiables » au Liban l’année dernière, alors qu’il n’y avait pas d’échange de tirs dans la région.

Un char israélien qui a tué un journaliste de Reuters et blessé six autres personnes au Liban l’an dernier a tiré deux balles de 120 mm sur un groupe de « journalistes clairement identifiables » en violation du droit international, selon une enquête de l’ONU.

L’enquête de la Force intérimaire des Nations Unies au Liban (Unifil), résumée dans un rapport vu par Reuters, a déclaré que son personnel n’avait enregistré aucun échange de tirs de l’autre côté de la frontière entre Israël et le Liban pendant plus de 40 minutes avant que le char n’ouvre le feu, le meurtre d’Issam Abdallah, un journaliste vidéo de 37 ans.

« Les tirs sur des civils, en l’occurrence des journalistes clairement identifiables, constituent une violation de la résolution 1701 (2006) du Conseil de sécurité et du droit international », a déclaré le rapport de la Finul, faisant référence à la résolution 1701 du Conseil de sécurité...



