Israël a torturé des travailleurs de l'Unrwa (Moon of Alabama)

Israel 'Contraint' les travailleurs de l’ONU - En les torturant carrément

Israel 'Coerces' UN Workers - By Outright Torturing Them

Moon of Alabama, 09.03.24



Chaque fois que l’on pense que la dépravation des fanatiques sionistes a finalement atteint une limite, ils présenteront fièrement un comportement encore pire.



UNRWA report says Israel coerced some agency employees to falsely admit Hamas links ("Un rapport de l’UNRWA indique qu’Israël a contraint certains employés de l’agence à admettre faussement des liens avec le Hamas") - Reuters, 9 mars 2024

L’agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens a déclaré que certains employés libérés à Gaza après avoir été détenus par Israël avaient subi des pressions de la part des autorités israéliennes pour qu’elles déclarent faussement que l’agence avait des liens avec le Hamas et que le personnel avait participé aux attaques du 7 octobre.

Sous la contrainte, la pression, ... Peut-être qu’ils ont eu une dure conversation ?

Non. Ils ont carrément torturé, comme à Abu Graibh, ces travailleurs de l’ONU. Certains d’entre eux sont morts :

Le document indique que plusieurs membres du personnel palestinien de l’UNRWA ont été arrêtés par l’armée israélienne, et ajoute que les mauvais traitements dont ils ont dit avoir été victimes comprenaient des passages à tabac physiques sévères, des bains d’eau et des menaces de préjudice aux membres de leur famille.

Outre les allégations de mauvais traitements infligés par les membres du personnel de l’UNRWA, les détenus palestiniens ont décrit de manière plus générale les allégations de mauvais traitements, notamment les passages à tabac, les humiliations, les menaces, les attaques de chiens, les violences sexuelles et la mort de détenus privés de soins médicaux, selon le rapport de l’UNRWA.

Reuters n’a pas pu confirmer de manière indépendante les récits de coercition du personnel de l’UNRWA et de mauvais traitements infligés aux détenus, bien que les allégations de mauvais traitements concordent avec les descriptions des Palestiniens libérés de détention en décembre, février et mars rapportés par Reuters et d’autres médias.

Rémi Brulin @RBrulin - 0:44 UTC 9 mars 2024

« Nous avons torturé certaines personnes » est assez mauvais

« Nous avons torturé des gens pour pouvoir détruire une énorme organisation de secours qui est indispensable pour faire face à une énorme crise humanitaire que nous avons créée en premier lieu » est… autre chose.



Que sont censés faire les gens civilisés de ces mécréants ?