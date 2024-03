Israël avertit le Hezbollah de retirer ses forces d'ici le 15 mars pour éviter la guerre (WSJ/AA)

Israël avertit le Hezbollah de retirer ses forces pour éviter la guerre Article originel : Israel Warns Hezbollah to Pull Back Forces to Avert War Wall Street Journal, 10.03.24 L’armée israélienne et les milices libanaises continuent d’échanger des tirs... Lire la suite

Israël menace de faire la guerre au Liban si aucun accord n’est conclu d’ici le 15 mars

Article originel : Israel threatens war on Lebanon if no deal reached by March 15: Report

Agence Anadolu, 07.03.24



Israël va entrer en guerre à grande échelle si aucun accord pour pousser le Hezbollah de la frontière est atteint d’ici le 15 mars, selon un journal libanais...

