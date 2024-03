J160. Rapport de guerre. Israël tue 7 Palestiniens en attente d’aide et attaque un centre de distribution de l’ONU/ Israël dément/ Sanctions US contre des colons israéliens en Cisjordanie/ L’armée israélienne prévoit de déplacer les Palestiniens à Rafah vers des « îles humanitaires » au centre de la bande de Gaza (Vidéo)

Opération Al-Aqsa Flood Jour 160 : Israël tue 7 Palestiniens en attente d’aide et attaque un centre de distribution de l’ONU

Article originel : ‘Operation Al-Aqsa Flood’ Day 160: Israel kills 7 Palestinians waiting for aid, attacks UN distribution center

Mondoweiss, 15.03.24





La Knesset d’Israël a approuvé une augmentation de budget de 19,4 milliards de dollars pour financer le génocide israélien en cours, tandis que l’administration Biden a indiqué qu’elle donnerait son feu vert au ciblage de "cibles de grande valeur du Hamas dans et sous Rafah."