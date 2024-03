J162. Rapport de guerre. Une frappe israélienne sur une maison du camp de réfugiés de Nuseirat tue 36 personnes/ Netanyahu approuve l’invasion de Rafah/ La Maison Blanche demande à voir le plan d'Israël pour une offensive à Rafah/ Rare rencontre entre dirigeants du Hamas et des houthis (Vidéo)

---

Jour 162. "Opération déluge d'Al-Aqsa" : Israël tue 36 Palestiniens dans une frappe contre leur domicile à Gaza alors que Netanyahu approuve l’invasion de Rafah

Article originel : ‘Operation Al-Aqsa Flood’ Day 162: Israel kills 36 Palestinians in strike on Gaza home as Netanyahu approves Rafah invasion

Mondoweiss.net, 17.03.24





Une frappe israélienne sur une maison du camp de réfugiés de Nuseirat tue 36 personnes alors que les massacres continuent à travers Gaza. Pendant ce temps, Israël approuve les plans d’invasion terrestre de Rafah en dépit des avertissements qu’il sera « catastrophique » pour plus de 1,4 million de Palestiniens.