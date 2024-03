J166. Rapport de guerre. Le Canada cesse ses exportations d'armes vers Israël/ Les USA interdisent à l’UNRWA de recevoir des fonds U.S jusqu’en mars 2025/ L'Arabie saoudite annonce 40 millions de dollars pour l'Unrwa/ Antony Blinken se rendra vendredi en Israël/ Israël annonce la visite de son ministre de la Défense à Washington (Vidéos)

Opération Al-Aqsa Flood Jour 166 : Israël tue des fonctionnaires de Gaza qui s’occupent de la livraison de nourriture dans le Nord; le Canada vote pour arrêter les ventes d’armes à Israël

Mondoweiss, 20.03.24





Le Hamas condamne Israël pour "avoir semé le chaos" après qu’une frappe aérienne israélienne a tué deux policiers locaux chargés de sécuriser et de livrer de la nourriture au nord de Gaza. En Cisjordanie, les forces israéliennes et les colons tuent deux Palestiniens.