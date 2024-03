J169. Rapport de guerre. Israël a poursuivi ses frappes aériennes sur Rafah, tuant quatre enfants, tandis que dans le nord de Gaza, Israël a refusé l’aide alimentaire pour la deuxième fois en une semaine (Vidéo)

---

Opération déluge Al-Aqsa. Jour 169 : Israël tue 7 demandeurs d’aide dans le nord de Gaza et 4 enfants à Rafah alors que le siège de l’hôpital al-Shifa entre dans sa sixième journée

Article originel : ‘Operation Al-Aqsa Flood’ Day 169: Israel kills 7 aid-seekers in northern Gaza, 4 children in Rafah as siege of al-Shifa Hospital enters sixth day

Mondoweiss, 23.03.24





Israël a poursuivi ses frappes aériennes sur Rafah, tuant quatre enfants, tandis que dans le nord de Gaza, Israël a refusé l’aide alimentaire pour la deuxième fois en une semaine et a tué au moins 7 demandeurs d’aide palestiniens près du rond-point du Koweït.





Nombre de victimes

Plus de 32.070 tués* et au moins 74.412 blessés dans la bande de Gaza.

Plus de 435 Palestiniens tués en Cisjordanie occupée et à Jérusalem-Est.**

Israël révise son estimation du nombre de morts du 7 octobre de 1400 à 1147.

590 soldats israéliens ont été tués depuis le 7 octobre et au moins 3 221 ont été blessés. ***



*Le ministère de la Santé de Gaza a confirmé ce chiffre sur sa chaîne Telegram le 22 mars 2024. Certains groupes de défense des droits humains ont placé le nombre de morts à près de 35000 en comptant les personnes présumées mortes.

** Le nombre de morts en Cisjordanie et à Jérusalem n’est pas mis à jour régulièrement. Selon le ministère de la Santé de l’Autorité Palestinienne le 6 mars, il s’agit du dernier chiffre.

*** Ce chiffre est publié par l’armée israélienne, montrant les soldats dont les noms « ont été autorisés à être publiés ».





Principaux développements

Les frappes aériennes israéliennes sur Rafah se poursuivent, tuant quatre enfants dans une résidence et en blessant plusieurs autres.

Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, visite Rafah et appelle au blocage de l’aide « un outrage moral ».

Le siège israélien de l’hôpital al-Shifa entre dans sa sixième journée, l’armée aurait incendié des bâtiments autour de l’hôpital, torturé et tué des civils qui tentaient d’évacuer.

L’armée israélienne tue au moins 7 demandeurs d’aide palestiniens à un point de distribution d’aide près du rond-point koweïtien dans le nord de Gaza.

Nouvelle résolution du Conseil de sécurité de l’ONU demandant un cessez-le-feu immédiat reporté au lundi 25 mars.

Le martyr palestinien, qui a blessé 7 soldats israéliens près de Kufr Ni’ma, a tendu une embuscade aux soldats après la poursuite, a ciblé les soldats avec des tirs de sniper pendant cinq heures, selon Ynet.

136 journalistes palestiniens tués à Gaza depuis octobre, selon le bureau des médias de Gaza...

