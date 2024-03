L’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis parmi les Etats (USA, Russie, Brésil...) qui alimentent l’offensive israélienne sur Gaza, selon un rapport (Memo)

L’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis parmi les Etats qui alimentent l’offensive israélienne sur Gaza, selon un rapport Article originel : Saudi, UAE among states fuelling Israel’s offensive on Gaza, report finds Middle East Monitor, 20.03.24

De nombreux États arabes font partie des pays et des entreprises qui ont aidé l’offensive israélienne sur la bande de Gaza en fournissant du pétrole et du carburant à l’occupation tout au long du conflit en cours, ont révélé de nouvelles données.



Selon un rapport du point de vente Oil Change International, de nouvelles données qu’il a commandées – qui ont permis de retracer les chaînes d’approvisionnement en pétrole brut et en produits raffinés jusqu’en Israël – ont révélé que le plus grand fournisseur de carburéacteur importé par l’armée israélienne est, Sans surprise, les États-Unis, avec trois pétroliers de JP8 Jet Fuel fournis à Tel Aviv depuis le début de la guerre.

Formulé spécifiquement pour les avions militaires, ce carburant faisait partie de la vaste aide militaire américaine à l’occupation, ce qui en faisait un élément clé des frappes aériennes israéliennes sur les Palestiniens dans la bande assiégée.

L’Azerbaïdjan et le Kazakhstan sont deux autres pays amis d’Israël et qui ont fourni la majorité du pétrole brut à l’occupation depuis le début de l’offensive de Gaza. Les importations en provenance de ces États impliquent également de nombreuses sociétés pétrolières dans l’approvisionnement, des sociétés telles que BP, Chevron, Exxon, Shell et Eni possédant ou exploitant les pipelines utilisés pour son transport.



Une autre source importante des importations de pétrole brut d’Israël provient de l’oléoduc de Sumed, qui reçoit des quantités « petites mais régulières » de carburant des États arabes, notamment de l’Arabie saoudite, des Émirats arabes unis (EAU), de l’Irak et de l’Égypte – pays par lesquels l’oléoduc circule. Tous ces pays ont condamné les actions militaires d’Israël à Gaza.

La Russie est un autre État qui a joué un rôle dans la fourniture de carburant à Israël, car elle fournit un flux régulier de gazole sous vide (VGO) – généralement transformé en essence et en diesel – à une raffinerie clé à Haïfa.

Le Brésil figure également sur la liste, deux expéditions de pétrole brut brésilien d’une valeur de 260000 tonnes ayant été livrées à Israël depuis décembre. Ce pétrole a d’abord été fourni à partir de champs offshore appartenant aux sociétés Shell et TotalEnergies, ainsi qu’à la société d’État brésilienne Petrobras.

Les données et leurs révélations mettent en lumière le rôle de plusieurs pays et sociétés transnationales fournissant à Israël le carburant nécessaire pour poursuivre son bombardement et son invasion de Gaza.

Elle intervient alors que les militants et les défenseurs des droits de l’homme appellent de plus en plus les gouvernements et les entreprises à imposer un embargo sur l’énergie à Israël en cessant toutes les livraisons de carburant à l’État d’occupation jusqu’à ce qu’il mette fin à l’offensive sur Gaza et aux innombrables crimes de guerre qu’il y a perpétrés.

« Les pays, ainsi que les sociétés pétrolières et gazières, doivent être tenus responsables de leur rôle dans la perpétuation de la violence et des violations des droits de l’homme », a déclaré le rapport, avec Allie Rosenbluth, responsable du programme américain de Oil Change International, qui affirme qu’ils « alimentent la machine de guerre d’Israël » et sont « complice du génocide continu du peuple palestinien ».

Rosenbluth a ajouté : « Nous appelons les nations à tirer parti de leur approvisionnement en pétrole pour exiger un cessez-le-feu immédiat et la fin de l’occupation. Les entreprises de combustibles fossiles, comme BP, Chevron et Exxon, motivées uniquement par le profit, sont prêtes à alimenter le conflit contre des civils innocents. Cela doit cesser aujourd’hui. Nous exigeons un cessez-le-feu permanent et la fin de l’occupation israélienne en Palestine. »