L’UNICEF met en garde contre les pertes de vies catastrophiques au Soudan à l’approche de la famine (Reuters)

L’UNICEF met en garde contre les pertes de vies catastrophiques au Soudan à l’approche de la famine Article originel : UNICEF warns of catastrophic loss of lives in Sudan as famine looms Reuters, 15.03.24

L’agence de l’ONU pour les enfants a mis en garde vendredi contre une possible perte catastrophique de vies au Soudan alors que la guerre civile aggrave la faim et appelle à une mobilisation massive des ressources.



Les forces paramilitaires de soutien rapide (RSF) du Soudan combattent l’armée soudanaise pour le contrôle du pays dans une guerre qui a tué des milliers de personnes, déplacé des millions de personnes à l’intérieur et à l’extérieur du pays et déclenché des avertissements de famine.



"La guerre brutale au Soudan pousse le pays vers la famine et à moins qu’il y ait une volonté politique suffisante, l’attention et les ressources mises en place pour la réponse maintenant, nous envisageons une perte de vies catastrophiques potentielles," Jill Lawler, chef des opérations de terrain et d’urgence pour l’UNICEF au Soudan, a déclaré lors d’un briefing de l’ONU à Genève.

Elle a participé à la première mission de l’ONU dans la capitale Khartoum depuis le début des combats entre l’armée et RSF en avril 2023. L’équipe de 12 personnes a trouvé des enfants malnutris vivant dans des hôpitaux complètement noirs parce que leurs générateurs avaient échoué, a-t-elle déclaré...

