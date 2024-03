L’utilisation par Israël de la famine de masse comme arme de guerre (The Intercept)

L’utilisation par Israël de la famine de masse comme arme de guerre Article originel : Israel’s Use of Mass Starvation as a Weapon of War The Intrecept, 13.03.24

Après six mois d’une guerre d’annihilation israélienne soutenue par les États-Unis contre les Palestiniens de Gaza, le président Joe Biden affirme qu’il a maintenant une « ligne rouge ». Interrogé sur la menace d’une invasion à grande échelle de Rafah par Israël, M. Biden a déclaré : « Vous ne pouvez pas avoir 30 000 autres Palestiniens morts en raison de la poursuite du [Hamas] », a déclaré M. Biden à MSNBC. « Il y a d’autres façons de traiter avec le Hamas. »



La Maison-Blanche n’a pris aucune mesure pour arrêter le transfert d’armes et d’autres soutiens à la guerre d’Israël et le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré ouvertement que ce n’est pas Biden, mais lui qui décidera d’occuper Gaza. Alors que la fête du Ramadan commence, la réalité humanitaire de la population de Gaza est tombée dans l’horreur. La campagne délibérée de famine d’Israël intensifie les souffrances déjà indescriptibles infligées par les bombardements et les opérations au sol. La destruction des infrastructures de santé et les attaques contre les hôpitaux ont entraîné l’effondrement des services de santé de base.

Cette semaine, Yara Asi, auteure de « How War Kills : The Overlooked Threats to Our Health », se joint à Jeremy Scahill et Murtaza Hussain pour une discussion sur les répercussions de la guerre sur la santé, les récits déshumanisants qu’Israël a déployés pour justifier sales opérations meurtrières et les plans étatsuniens de construction d’un port au large de la côte de Gaza. Asi est professeur adjoint à l’Université de Floride centrale à l’École de gestion de la santé mondiale et co-directeur du Programme palestinien pour la santé et les droits de l’homme à l’Université Harvard.