La dissuasion par la sauvagerie ? (Moon of Alabama)

La dissuasion par la sauvagerie ?

Article originel : Deterrence By Savagery?

Moon of Alabama

« L’Occident a gagné le monde non pas par la supériorité de ses idées, de ses valeurs ou de sa religion (auxquelles peu de membres d’autres civilisations se sont convertis), mais plutôt par sa supériorité dans l’application de la violence organisée. Les Occidentaux oublient souvent ce fait; les non Occidentaux ne le font jamais. » Samuel P. Huntington, Le choc des civilisations et la reconstruction de l’ordre mondial (1996).



Le colonialisme occidental a commencé au XVe siècle et a pris fin, à quelques exceptions près, au milieu du XXe siècle. Il a été rendu possible par le développement des technologies et la croissance rapide de la population. L’Occident s’est ensuite transformé en un nouveau modèle de gouvernance mondiale. Il a parlé des valeurs et des droits de la personne et de certaines règles qui permettraient à tout le monde d’en profiter.

La façade ne tenait pas bien. L’Occident, et en particulier les États-Unis, ont abusé de l’ordre fondé sur des règles en contournant le droit international chaque fois qu’il ne correspondait pas à ses intérêts. Il a continué à appliquer la violence organisée dans des circonstances douteuses. Les guerres contre la Yougoslavie, l’Afghanistan et l’Irak étaient censées démontrer que l’Occident respecterait les règles qu’il prétendait exister. Mais les guerres ont été perdues et les États-Unis ont dû les abandonner.

La guerre en Ukraine n’est que la preuve la plus récente mais la plus évidente que l’ordre fondé sur des règles n’existe plus :

Au cours des dernières décennies, les États-Unis ont continuellement placé Moscou en position d’accepter le fait accompli de l’expansion de l’OTAN au détriment des intérêts de sécurité russes, ou de s’intensifier avec force et de subir les conséquences d’une ostracisation économique et politique accrue. Cet élément dissuasif pour éviter une escalade a été supprimé. Expliquer l’état modifié des relations internationales n’encourage pas la position russe, même si elle peut être traitée comme telle par ceux qui présentent de façon malhonnête toute évaluation réaliste de la situation comme un « apaisement ». ... mais plutôt d’illustrer comment Moscou s’est isolée de l’ostracisme occidental, changeant ainsi tout l’équilibre des forces non seulement en Europe, mais dans le monde.

Maintenant, c’est la Russie qui a l’Occident sur les cornes d’un dilemme : Il peut soit regarder le Kremlin atteindre ses objectifs stratégiques, garantis dans un règlement négocié unilatéral ou par l’attrition continue des forces ukrainiennes, ou il peut escalader avec force. La déclaration de Poutine concernant les armes nucléaires n’était pas de la rhétorique, c’était le président russe qui définissait les limites du conflit actuel à partir d’une position d’autorité.

Tout ce qui n’est pas une victoire totale de l’Ukraine est donc un aveu implicite que l’ordre économique et politique « fondé sur des règles » a été irréversiblement modifié.