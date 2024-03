La France, alliée de l’OTAN pourrait commander 60000 soldats en Ukraine (Newsweek)

Un allié de l’OTAN pourrait commander 60000 soldats en Ukraine Article originel : NATO Ally Could Command 60,000 Strong Force in Ukraine: General Par David Brennan Newsweek, 20.03.24

Dans une lettre d’opinion publiée mardi par le quotidien français Le Monde, le général Pierre Schill, chef des forces terrestres de la France, a déclaré que ses forces sont « prêtes » si elles sont sollicitées et qu’une démonstration de force militaire française « dissuaderait toute attaque contre la France ».

Les troupes françaises sont prêtes pour "les engagements les plus difficiles", a déclaré le commandant des forces terrestres du pays, le président Emmanuel Macron envisageant un déploiement militaire officiel en Ukraine malgré les menaces répétées de représailles russes.

Macron est à l’avant-garde d’une proposition naissante d’une poignée de pays de l’OTAN pour discuter de l’envoi de forces alliées en Ukraine dans des rôles de formation et de conseil, mais pas en tant que troupes de combat. Les États baltes d’Estonie, de Lituanie et de Lettonie, ainsi que la Pologne, ont exprimé leur soutien à la position de Paris, bien que de grands États de l’OTAN comme les États-Unis et l’Allemagne s’y opposent.