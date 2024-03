La science est claire. Plus de 30000 personnes sont mortes à Gaza (Time)

La science est claire. Plus de 30000 personnes sont mortes à Gaza Article originel : The Science Is Clear. Over 30,000 People Have Died in Gaza Par Par Les Roberts* Time, 15.03.24 --- Note de SLT : Beaucoup de révisionnistes ont sévi dans les médias mainstreams mais il semble que le décompte du nombre de décès rapporté par le ministère de la santé du Hamas soit exact selon deux études épidémiologiques de la John Hopkins University publié dans The Lancet, le 6.12.23, et de la London School of Hygiene and Tropical Medicine publié également dans The Lancet en décembre 2023. ---

Le premier choc a été le nombre de personnes tuées en Israël — 1 200 par jour, le 7 octobre. Mais depuis quelques mois, le monde a été abasourdi par le nombre de décès signalés à Gaza : 30 000 jusqu’à la fin de février. Parce que le décompte des morts est compilé par le ministère local de la Santé (MOH), une agence contrôlée par le Hamas, qui gouverne Gaza, le décompte a fait l’objet d’un scepticisme. L’ambassadeur d’Israël à l’ONU et les experts en ligne ont prétendu que les chiffres sont exagérés ou, comme un article récent dans Tablet le prétend, simplement falsifiés.

En fait, les chiffres sont probablement conservateurs. Les données scientifiques sont extrêmement claires.

En décembre, la revue médicale The Lancet a publié deux critiques du processus de surveillance des décès effectué par des chercheurs extrêmement expérimentés à l'Université Johns Hopkins et à la London School of Hygiene and Tropical Medicine. Les deux ont conclu que les chiffres de Gaza étaient plausibles et crédibles, quoique par des techniques et une logique quelque peu différentes.



L’analyse de John Hopkins a porté sur les aspects internes des données, comme la comparaison des rapports sur les tendances dans les hôpitaux avec les chiffres globaux, mais aussi la comparaison des taux de mortalité chez les employés de l’ONU avec les rapports globaux du ministère de la Santé en termes de tendances et de mécanismes de décès. Il y a un grand nombre d’employés de l’ONU à Gaza, et des corrélations très étroites entre les taux de mortalité des employés de l’ONU et la population en général, et concernant la fraction de ceux qui meurent sous les bombes chez eux.

L’analyse de la London School a examiné certains des mêmes problèmes, a trouvé une corrélation presque parfaite entre les rapports de bombardement du gouvernement et l’imagerie satellite, mais s’est concentrée sur 7000 décès signalés par les établissements de santé et les morgues en octobre dernier. À Gaza, il existe un système d’identification des résidents qui implique un numéro attribué aux jeunes enfants, et les numéros attribués ont augmenté séquentiellement sur plus d’un demi-siècle à quelques exceptions près. À deux moments différents, à 20 ans d’intervalle, il y a eu des campagnes de « rattrapage » où les gens de tout âge qui avaient été oubliés ou qui avaient migré à Gaza pouvaient obtenir un numéro d’identification. Les données analysées par le groupe de Londres provenaient directement de nombreux établissements de santé et morgues, et constituaient la plupart des chiffres résumés plus tard publiés par le ministère de la Santé. Dans les données, lorsque les numéros d’identification des personnes étaient représentés par rapport à l’âge du défunt, il y avait deux grandes bandes d’âge associées exactement aux numéros d’identification qui avaient été donnés dans ces campagnes de rattrapage. Étant donné que ces données provenaient de nombreuses installations médicales et de morgues différentes, les auteurs ont conclu qu’il est très peu probable qu’il y ait fabrication de données significative.



Mais les preuves à l’appui de la crédibilité du nombre de décès du ministère de la Santé de Gaza vont au-delà de ces deux évaluations.

En 2021, une évaluation du système de surveillance de la mortalité du ministère de la Santé a révélé que le système sous-déclarait de 13 %. Dans les crises passées, les rapports de Médecins sans frontières (MSF) et de l’ONU se sont alignés étroitement avec ceux du ministère de la Santé en dépit des démentis israéliens. La plupart des pays du monde enregistrent un record bien inférieur à 87% de leurs morts, mais Gaza possède de nombreuses caractéristiques qui font que la surveillance fonctionne bien. Malgré des taux de pauvreté relativement élevés, il s’agit d’une population très instruite qui participe au système de santé. Par exemple, une évaluation financée par l’USAID a révélé en 2014 que 99 % des naissances étaient assistées par un professionnel de la santé qualifié, contre environ 80 % dans le monde. Gaza est géographiquement petite et les gens ont une distance relativement courte pour atteindre les établissements de santé. Ainsi, rien sur le haut niveau de fonction du ministère de la Santé de Gaza ne devrait déclencher ce scepticisme.

Les chiffres du ministère de la Santé de Gaza combinent-ils combattants et civils? Oui, mais cela n’implique pas de manipulation. Il n’est pas toujours nécessaire de faire cette distinction et le système de santé a du mal à le faire. Il y a quelque chose d’imparfait dans chaque mesure gouvernementale, mais cela ne veut pas dire qu’il faut les ignorer....

