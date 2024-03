Terrorist Attack on Moscow - Ukraine Committing Suicide? | Larry C. Johnson/ Attentat terroriste à Moscou - L’Ukraine se suicide ? | Larry C. Johnson Larry C. Johnson est un vétéran de la CIA et du Bureau de contre-terrorisme du département d’État. Il est le fondateur et associé directeur de BERG Associates, fondé en 1998. Larry a fourni des formations à la communauté des opérations spéciales de l’armée étatsunienne pendant 24 ans.