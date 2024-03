Le Nicaragua traîne l’Allemagne devant la CIJ pour « facilitation du génocide d’Israël » à Gaza en raison de l'aide militaire allemande à Israël et de son arrêt du financement de l'UNRWA (Al Jazeera)

Le Nicaragua traîne l’Allemagne devant la CIJ pour « facilitation du génocide d’Israël » à Gaza

Article originel : Nicaragua drags Germany to ICJ for ‘facilitating Israel’s genocide’ in Gaza

Al Jazeera, 2.03.24

Managua accuse Berlin d’avoir violé la Convention sur le génocide en finançant la guerre d’Israël contre Gaza.