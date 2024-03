Les enquêtes d’Al Jazeera sur le 7 octobre : une analyse montre des abus du Hamas et de nombreuses fausses déclarations israéliennes. (Des Israéliens tués par le Hamas et l'armée israélienne) [Vidéos]

Mais l’enquête menée par l’I-Unit, qui a examiné des heures de vidéos de vidéosurveillance, de dashcams, de téléphones personnels et de casques vidéo des combattants tués du Hamas, a également révélé que de nombreuses histoires qui ont été publiées dans les jours suivant l’attaque étaient fausses.



Il s’agit notamment d’allégations d’atrocités telles que le massacre et la décapitation de bébés, ainsi que d’allégations de viols généralisés et systématiques – des histoires qui ont été utilisées à plusieurs reprises par des politiciens en Israël et en Occident pour justifier la férocité du bombardement ultérieur de la bande de Gaza, qui a jusqu’à présent tué près de 32000 personnes.





« Impossible de dire s’ils sont des hommes armés ou des otages »



Après une analyse approfondie de toutes les données disponibles, l’Unité I a conclu que les affirmations de l’armée israélienne selon lesquelles elle aurait trouvé huit bébés brûlés dans une maison du kibboutz Be’eri étaient fausses. L’analyse a révélé qu’il n’y avait pas de bébés dans la maison, et les 12 personnes à l’intérieur ont presque certainement été tuées par les forces israéliennes lorsqu’elles ont pris d’assaut le bâtiment.



C’était l’un des nombreux incidents où la police et l’armée semblent avoir tué des citoyens israéliens. L’Unité I a identifié 19 de ces victimes, mais le chiffre réel est susceptible d’être plus élevé. Il a également identifié 27 prisonniers qui sont morts entre leurs maisons et la clôture de Gaza dans des circonstances qui n’ont pas été expliquées.



Des images prises avec des armes à feu par des hélicoptères israéliens Apache montrent de nombreuses frappes sur des véhicules et des individus en route vers Gaza.



« Ce qui me préoccupe avec ces images, c’est que nous ne pouvons pas dire s’il s’agit d’hommes armés du Hamas ou… d’otages. Et je ne crois pas que le pilote d’hélicoptère, ou l’opérateur de mitrailleuse, puisse le dire non plus », a déclaré Chris Cobb-Smith, un vétéran de l’armée britannique et chercheur sur les droits de la personne.