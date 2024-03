Les entreprises françaises d’armement vont fabriquer directement des équipements militaires sur le sol ukrainien, selon le ministre de la Défense (France 24)

Les entreprises françaises d’armement vont fabriquer directement sur le sol ukrainien, selon le ministre de la Défense

Article originel : French arms companies to manufacture directly on Ukrainian soil, defence minister says

France 24, 08.03.24

La France prévoit que certains de ses fabricants d’armes produisent des équipements militaires indispensables directement sur le sol ukrainien pour aider le pays dans sa guerre contre la Russie, a déclaré vendredi le ministre de la Défense Sébastien Lecornu...

