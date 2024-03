Les liens du Yémen avec la Russie et la Chine en hausse, signalent la défaite des États-Unis (Al Mayadeen)

Les liens du Yémen avec la Russie, la Chine en hausse, signalent la défaite des États-Unis

Article originel : Yemen ties with Russia, China on the rise, signal US defeat: Official

Al Mayadeen, 17.03.24 Un membre du Bureau politique d’Ansar Allah parle de l’évolution des relations avec les pays BRICS ces dernières semaines.

Les relations du mouvement yéménite Ansar Allah avec la Russie, la Chine et les pays BRICS s’améliorent dans le but de mettre fin à l’hégémonie mondiale des États-Unis, a déclaré un membre du bureau politique d’Ansar Allah, Ali al-Qahoum, sur X (ex-Twitter). "Les relations entre le Yémen, la Russie, la Chine et les pays BRICS se construisent et se développent continuellement, échangeant expériences et expertise dans divers domaines", a déclaré al-Qahoum. "Cela sert un intérêt commun de laisser les Etats-UNis, la Grande-Bretagne et l’Occident sombrer dans le bourbier de la mer Rouge et de la haute mer, de sorte que leur polarité unilatérale s’enfonce, s’estompe et s’affaiblit", a-t-il expliqué. Al-Qahoum a souligné que « ce n’est pas seulement une analyse, mais une dure réalité », soulignant le rôle essentiel des forces armées yéménites dans le soutien du peuple palestinien et de leur résistance dans la bande de Gaza, qui a « fermement établi une nouvelle équation dans la mer Rouge ». Le responsable yéménite a déclaré que ces actions ont abouti à des "gains militaires, sécuritaires, politiques et économiques" pour le Yémen.

Il a déclaré que sous la direction de Sayyed Abdul-Malik al-Houthi, Sanaa a été en mesure d’atteindre des objectifs sans précédent "dans la mesure où les grandes puissances frappent maintenant à ses portes, coordonnent et construisent des relations égales avec elle." Al-Qahoum a souligné que ces développements prépareront "la défaite historique de l’Amérique, de la Grande-Bretagne et de l’Occident, conduisant à l’effondrement du projet colonial et de l’hégémonie occidentale dans la région et dans le monde." Sous prétexte de sécuriser les routes commerciales maritimes internationales, l’agression américano-britannique a mené 35 frappes aériennes sur le Yémen depuis le début du mois sacré du Ramadan, la plupart des frappes ciblant la province de Hodeida sur la côte de la mer Rouge dans l’ouest du Yémen, selon le décompte d’Al Mayadeen. Cependant, ces frappes n’ont pas dissuadé les forces armées yéménites de cibler les navires israéliens, étatsuniens et britanniques dans la mer Rouge et la mer d’Oman.



L’ascension d’Ansar Allah sur le piédestal international survient alors que le groupe répond aux appels des Palestiniens massacrés par les forces d’occupation israéliennes dans la bande de Gaza, élargissant progressivement la portée de sa confrontation. Récemment, les forces armées yéménites, répondant aux directives de Sayyed al-Houthi, ont étendu leurs opérations à l’océan Indien, visant à couper les navires israéliens utilisant la route Océan Indien - Cap de Bonne Espérance, qui fait le tour du continent africain pour rejoindre la Méditerranée.