Les talk-show, l’Afrique et l’influence de la France

Afrique XXI, 13.03.24



Analyse · L’actualité du continent a été riche en 2023, et elle a (parfois) fait l’objet de débats sur les chaînes de télévision françaises. Mais ceux-ci, répondant à des mécanismes bien rodés et à la volonté de ne jamais sortir des clous, invitent souvent les mêmes intervenant·es et adoptent généralement un prisme franco-centré. Revue de détail...

Lire la suite