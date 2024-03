Les puissances européennes se poignardent mutuellement dans le dos sur le désastre imminent de la défaite de la guerre par procuration en Ukraine (ICH)

Les puissances européennes se poignardent mutuellement dans le dos sur la défaite de la guerre par procuration en Ukraine

Article originel : European Powers Stab Each Other in the Back Over Ukraine Proxy War Defeat

Par Finian Cunningham

Information Clearing House, 17.03.24

L’échec d’être des vassaux de l’empire étatsunien et le désastre imminent de la défaite de la guerre par procuration de l’OTAN en Ukraine pèsent lourd.