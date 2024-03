Les rebelles du M23 s’emparent de plus de territoire en RDC (The Defense Post)

Les rebelles du M23 s’emparent de plus de territoire Article originel : DR Congo M23 Rebels Capture More Territory The Defense Post, 7.03.24

Les rebelles du M23 ont pris plus de territoire jeudi alors que les affrontements se poursuivaient pour une troisième journée dans l’est de la République démocratique du Congo, forçant de plus en plus de personnes à fuir leurs maisons, ont déclaré des habitants et des responsables locaux.

Les Nations Unies ont rapporté mercredi que « plus de 100 000 » personnes avaient été déplacées cette semaine, la plupart venant de la ville de Nyanzale, dans la province du Nord-Kivu, où quelque 80 000 personnes vivaient aux côtés de dizaines de milliers de personnes qui avaient déjà fui les combats antérieurs dans la région.

Jeudi, le M23 dirigé par les Tutsis avait également pris la ville de Kibirizi, à 30 kilomètres (18 miles) au nord-est.

Les rebelles venaient de prendre Kibirizi après un échange de tirs avec des soldats de l’armée et des miliciens pro-gouvernementaux, a déclaré à l’AFP un responsable administratif de la ville...

Lire la suite