Les vraies raisons derrière le 'port' étatsunien à Gaza : contrôle du gaz off-shore, déportation des Gazaouis, contrôle complet des frontières de Gaza par Israël ? (Al Mayadeen)

La vraie raison derrière le 'port' étatsunien à Gaza Article originel : The real reason behind the US 'port' in Gaza Par Tom Fowdy Al Mayadeen, 15.03.24

Récemment, le président étatsunien Joe Biden a annoncé que les forces étatsuniennes prendraient l’initiative de construire un port « temporaire » dans la bande de Gaza. Selon la Maison-Blanche, ce port servira à fournir une aide humanitaire à la population assiégée et bombardée de la bande, dont environ 30000 personnes sont mortes lors de l’invasion implacable de "Israël". Bien sûr, le but d’un tel port distrait de la réalité que "Tel-Aviv" a toujours soumis la région à un blocus naval, il ne faut pas acheter la prémisse que les Etats-Unis iraiten jusqu’à construire une telle infrastructure purement par bienveillance. Il y a plutôt un autre programme en jeu.

En offrant à "Israël" un soutien inconditionnel pour envahir et occuper effectivement la totalité de la bande de Gaza, malgré ce que les responsables peuvent dire, les États-Unis ont longtemps attendu l’occasion de donner à "Tel Aviv" le contrôle des ressources gazières offshore, qui, par des droits légaux, appartiennent à l’État palestinien. Cette zone, connue sous le nom de « Gaza Marine », abrite 1 billion de pieds cubes de ressources en gaz naturel. Bien que découvert en 2000, "Israël" n’a jamais permis à l’Autorité palestinienne d’y avoir accès, et de même, la bande de Gaza a longtemps été soumise à un blocus maritime et économique efficace, qui l’a empêché de se développer en dehors du contrôle israélien.



Certains événements mondiaux au cours des deux dernières années ont considérablement amplifié la valeur stratégique du gaz naturel. En particulier, la guerre en Ukraine a conduit les pays occidentaux à se battre pour des ressources énergétiques alternatives afin de réduire leur dépendance à Moscou, en particulier ceux contrôlés par des pays « amis » qui complètent les objectifs stratégiques des États-Unis. À cette fin, l’intérêt politique plus large pour la marine de Gaza s’est accru et, en juin 2023, le gouvernement d’Israël a décidé d’« approuver » l’idée de la développer en coopération avec les autorités palestiniennes, qui, selon le Hamas, a également donné à la bande de Gaza des « droits à elle ».



Cependant, le déclenchement de la guerre israélienne sur Gaza a clairement conduit à un changement de plan. À ce propos, Benjamin Netanyahu a pris la décision politique d’envahir la bande de Gaza avec l’objectif d’occuper complètement la bande de Gaza, en appelant au bluff sur les lignes rouges occidentales et en affirmant efficacement le contrôle politique par la suite, ce qui est codé comme suit « être sous le plein contrôle sécuritaire d’Israël ». Cela signifie, par extension, que "Israël" acquerra également le plein contrôle de l’économie et des ressources de la bande, et n’aura donc pas à traiter le système mis en place dans la bande comme un partenaire dans toute négociation pour utiliser ses ressources en gaz naturel en conséquence. Après tout, l’autorité palestinienne en Cisjordanie est située dans un territoire enclavé loin de la mer et n’a aucun moyen de contrôler les ressources en gaz naturel qui lui sont légalement propres.



Comme Hisham Khreisat, un expert jordanien des affaires militaires et stratégiques, a déclaré à l’agence turque Anadolu qu’il y a des « objectifs cachés » derrière la construction d’un tel port et qu’il s’agit d’un « façade humanitaire cachant la migration volontaire vers l’Europe ». En d’autres termes, elle sera utilisée pour permettre « le déplacement des Gazaouis et leur fuite vers l’Europe ». En plus de cela, il permettra également à "Israël" de contrôler chaque point d’entrée de la bande, et il note, à son tour, que "Israël" finira par fermer le terminal de Rafah avec l’Égypte lorsqu’il envahira la ville, lui donnant ainsi un contrôle à 100% sur les frontières de Gaza, essentielle pour mettre fin à la souveraineté palestinienne.

Sur le plan intérieur, c’est aussi un coup de relations publiques pour permettre à l’administration Biden de donner l’impression qu’elle fait quelque chose pour détourner certaines critiques, permettant à Netanyahu de continuer à pousser vers le sud et à envahir Rafah et donc de poursuivre ses plans, sans opposition. Par conséquent, bien que présentée au monde comme un acte de bienveillance humanitaire, en réalité, la construction de ce « port temporaire » fait partie de la stratégie plus large soutenue par les États-Unis pour mettre effectivement fin à la souveraineté palestinienne sur la bande de Gaza, créer un nouveau débouché pour les flux de réfugiés, et ouvrir la voie à « Israël » pour saisir ses ressources en gaz naturel dans le processus, complétant les politiques de concurrence énergétique des États-Unis avec la Russie. C’est un cas classique de « donner d’une main et de l’autre ». Le port doit être un atout efficace dans ce qui deviendra l’occupation israélienne complète de Gaza.