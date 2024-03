Lors d'une réunion interne, la journaliste Christiane Amanpour dénonce les "deux poids, deux mesures" de CNN sur la couverture d'Israël

Le logo de CNN est visible sur le bâtiment à Los Angeles, le 13 novembre 2023. Photo : Jakub Porzycki/NurPhoto via AP : Jakub Porzycki/NurPhoto via AP

Des employés de CNN, dont la célèbre présentatrice internationale Christiane Amanpour, ont confronté les dirigeants de la chaîne à ce qu'ils décrivent comme une myriade de manquements dans la couverture de la guerre d'Israël contre Gaza, selon un enregistrement divulgué d'une récente réunion de l'équipe de direction obtenu par The Intercept.

Lors de cette réunion d'une heure qui s'est tenue le 13 février au bureau londonien de CNN, les employés ont tour à tour interrogé un panel de dirigeants sur les protocoles de CNN pour la couverture de la guerre à Gaza et sur ce qu'ils décrivent comme un climat hostile pour les reporters arabes. Plusieurs employés juniors et seniors de CNN ont déclaré s'être sentis dévalorisés, embarrassés et déshonorés par la couverture de la guerre par CNN.

Les panélistes - Mark Thompson, PDG de CNN Worldwide et rédacteur en chef de CNN, Virginia Moseley, rédactrice en chef de CNN U.S., et Mike McCarthy, directeur général de CNN International - ont répondu en assurant que les préoccupations des employés étaient entendues, tout en défendant le travail de CNN et en soulignant l'obstacle persistant que représente l'accès à l'intérieur de la bande de Gaza...

