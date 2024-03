Newsletter n°528

J150. Rapport de guerre sur la Palestine. Amnesty International accuse Israël de "provoquer" la famine à Gaza et met en cause les pays ayant suspendu leur aide à l'Unrwa/ Hagari, porte-parole de l’armée israélienne, démissionne avec d’autres militaires de haut rang/ Les Palestiniens "humiliés" par le largage aérien de l'aide US/ 32 hôpitaux auraient été mis hors service à Gaza (Vidéo)