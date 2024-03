Qui aurait pu prédire que la guerre étatsunienne en Somalie échouerait ? Le Pentagone (The Intercept)

Qui aurait pu prédire que la guerre étatsunienne en Somalie échouerait? Le Pentagone.

Article originel : Who Could Have Predicted the U.S. War in Somalia Would Fail? The Pentagon

Par Nick Turse

The Intercept, 5.03.24

Une étude réalisée en 2007 par le département de la Défense a révélé des problèmes flagrants avec le plan de campagne des Etats-Unis pour la Corne de l’Afrique. L’armée étatsunienne a tout de même plongé.