Rapport de situation sur la guerre en Ukraine : La progression lente - Nouvelles bombes - Appel à des pourparlers Article originel : Ukraine SitRep: The Slow Grind - New Bombs - Calling For Talks Moon of Alabama, 6.03.24

C’est donc un équilibre. Les Russes vont trop vite et ils risquent de semer la panique à Washington et à Berlin/Bruxelles/Westminster. Trop lentement et cela donne plus de marge de manoeuvre aux psychoses. Tout ce qu’on peut faire, c’est espérer que les Russes trouvent le bon équilibre.

Plus cette [lente progression] dure, plus les chances que les Européens fassent quelque chose de stupide sont grandes. Ou vos néocons. Nous sommes déjà directement responsables du pilonnage d’une centrale nucléaire et c’est seulement Shoigu qui a téléphoné aux ministres des Affaires étrangères pour faire payer les Ukrainiens qui trafiquaient avec des bombes sales.

Les forces russes poursuivent leur lent travail sur tout le front. Les pertes ukrainiennes ont augmenté. Au cours des deux dernières semaines, le nombre quotidien signalé de tués et de blessés a plus souvent dépassé 1000.

Pendant ce temps, les Russes ont pris ou prendront bientôt un certain nombre de villages, y compris Ivaniska, Bilohorivka, Berdichev, Pobjeda et Novomikhailovka.

Un certain nombre de contre-attaques des Ukrainiens, dans certains cas utilisant des forces de réserve, ont eu lieu le long de la ligne de contact. Bien que les rapports ne soient pas encore complets, il semble que toutes les tentatives ukrainiennes de réduire les gains russes aient échoué, à l’exception possible de Robotyne.

Un récent rapport de CNN met également l’accent sur la question. Les nouvelles lignes de défense obtiennent des budgets et sont annoncées. Mais des mois plus tard, les soldats remarquent que ces lignes ne sont que des marques sur une carte et qu’aucune pierre n’a été déplacée pour les créer.

L’Ukraine a contre-attaqué les Russes plutôt que de se replier sur de nouvelles lignes de défense pour la simple raison qu’il n’y avait pas de fortifications pré-préparées pour leur armée même si elles étaient censées avoir été construites. Cela a créé une controverse importante et il y a des indices que l’argent pour les matériaux nécessaires pour les fortifications a été siphonné (volé). La corruption sévit en Ukraine et, malgré certains efforts pour la réduire, elle s’aggrave.

L’opérateur principal actuel de l’AASM est Rafale, il y avait également des lancements d’essai effectués par le F-16, Mirage 2000, et le Mirage F1 qui était également équipé de Hasas (Hammer Stand Alone System). En outre, l’Inde achetait ces bombes en 2020 pour s’intégrer à Tejas.

Ukrainian tank unit near front lines doesn't fire for three days/ Un char ukrainien près des lignes de front ne tire pas pendant trois jours. L’armée ukrainienne lutte pour repousser l’avancée de la Russie, car la diminution des approvisionnements en munitions entrave ses efforts sur le champ de bataille. Nick Paton Walsh de CNN. #CNN #Actualités

Des esprits plus sains reconnaissent les faits et demandent des pourparlers:

How to Pave the Way for Diplomacy to End the War in Ukraine ("Comment ouvrir la voie à la diplomatie pour mettre fin à la guerre en Ukraine") - Charap, Shapiro / Affaires étrangères, 5 mars 2024

Le défi de discerner les intentions d’un adversaire est presque impossible en l’absence de dialogue. Par conséquent, il est nécessaire d’ouvrir des canaux de communication afin d’être en mesure de profiter de l’occasion de poursuivre la paix lorsque cette occasion se présentera.

...

Pourtant, la méfiance mutuelle entre belligérants est une caractéristique de chaque guerre, et donc de chaque négociation qui a mis fin à ces guerres. Si la confiance était une condition préalable à la communication, les belligérants ne commenceraient jamais à parler. Les parties peuvent et doivent commencer à parler malgré leur méfiance mutuelle.

...

Il ne sera pas facile de s’asseoir à la table, mais l’alternative est une guerre sans fin et sans fin qu’aucune partie ne prétend vouloir et que les deux parties perdent en continuant à se battre.



Je ne peux pas imaginer que l’administration étatsunienne actuelle ira négocier avec Moscou. Elle est déjà au milieu d’une campagne électorale et toute fuite sur les pourparlers avec Moscou détruirait sa stratégie anti-russe. Comme les États-Unis laissent maintenant à l’Europe le soin de payer la facture de la mésaventure en Ukraine, il serait certainement utile que certains négociateurs européens interviennent.

Malheureusement, je ne vois aucun dirigeant européen qui serait disposé ou capable de le faire.