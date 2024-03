Selon Pepe Escobar, "des troupes régulières de France, d’Allemagne et de Pologne sont arrivées, par train et par avion, à Tcherkassy, au sud de Kiev. Une force importante. Il n’y a pas eu de fuite. Ils sont logés dans des écoles. À toutes fins pratiques, il s’agit d’une force de l’OTAN.".



Source :

- Strategic Culture Foudation It’s War: The Real Meat Grinder Starts Now ("C’est la guerre : le vrai hachoir à viande commence maintenant")