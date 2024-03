Six enfants meurent de malnutrition dans les hôpitaux du nord de Gaza selon le ministère de la santé (Al Jazeera)

Six enfants meurent de malnutrition dans les hôpitaux de Gaza : Ministère de la santé

Article originel : Six children die of malnutrition in Gaza hospitals: Health Ministry

Al Jazeera, 1.03.24

L'hôpital Kamal Adwan, dans le nord de la bande de Gaza, est également hors service en raison d'un manque de carburant pour les générateurs.