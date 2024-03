TikTok La menace est purement hypothétique, admet le renseignement étatsunien (The Intercept)

TikTok La menace est purement hypothétique, admet le renseignement étatsunien

Article originel : TikTok Threat Is Purely Hypothetical, U.S. Intelligence Admits

Par Ken Klippenstein

The Intercept, 16.03.24

« Nous n’avons rien à ajouter », a déclaré le FBI, lorsqu’on lui a demandé des preuves de la menace réelle de TikTok.



La prétendue menace de TikTok pour la sécurité nationale des États-Unis a pris les proportions hystériques des ballons espions chinois, mais le dossier officiel raconte une histoire différente : les renseignements étatsuniens n’ont produit aucune preuve que le site de médias sociaux populaire ait jamais coordonné ses activités avec Beijing. Ce fait n’a pas empêché beaucoup au Congrès et même le président Joe Biden de vanter la législation qui forcerait la vente de l’application, car la frénésie de TikTok remplit les pages des nouvelles de conjectures et d’insinuations vides.

Dans les interviews et les témoignages au Congrès sur TikTok, les dirigeants du FBI, de la CIA et du directeur du renseignement national ont en fait pris soin de qualifier la menace de sécurité nationale posée par TikTok comme purement hypothétique. Ayant accès à une bonne partie des renseignements les plus sensibles du gouvernement, ils sont bien placés pour le savoir.

L’accusation de base est que la société mère de TikTok, ByteDance, une société chinoise, pourrait être contrainte par le gouvernement de Pékin à utiliser leur application dans des opérations ciblées pour manipuler l’opinion publique, collecter des données de masse sur les Etatsuniens et même espionner les utilisateurs individuels. (TikTok dit qu’il n’a jamais partagé les données des utilisateurs étatsuniens avec le gouvernement chinois et qu’il ne le ferait pas si on le lui demandait. Cette semaine, le PDG de TikTok, Shou Chew, a déclaré que « le PCC n’est pas propriétaire » de ByteDance, faisant référence au Parti communiste chinois.)...

Lire la suite